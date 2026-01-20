この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ヤマトグループ 公式チャンネルが「【検証】マタタビ探知猫!?荷物の中にマタタビが入っていたら猫は気がつくの？【モニタリング】」と題した動画を公開しました。猫の優れた嗅覚を活かし、探知犬のように荷物の中から特定の匂い（マタタビ）を見つけ出すことができるのかを検証する、ユニークな実験の様子が収められています。

動画は、研究者風の男性が「猫も空港で活躍できるはず」という信念のもと、実験の概要を説明する場面から始まります。複数のダンボール箱の一つに猫の大好きなマタタビを隠し、匂いで探し当てられるかをモニタリングします。比較対象として、まず本物の探知犬が挑戦。訓練された犬は、瞬く間に目的の箱を見つけ出し、その能力の高さを見せつけます。

続いて、主役である黒猫の「もんめ」ちゃん（1歳・メス）が登場。リードをつけられ、箱が並ぶエリアへと向かいます。しかし、もんめちゃんは箱の匂いを嗅ぐかと思いきや、あたりをキョロキョロしたり、別の場所に興味を示したりと自由気ままな様子。なかなか任務に集中できません。最終的にマタタビの入った箱にたどり着くものの、探知の合図をするどころか、その場でゴロンと寝転がり、体をすりつけ始める始末。マタタビの誘惑には勝てなかったようです。

探知猫としての任務はそっちのけで、マタタビに夢中になる愛らしい姿が笑いを誘います。壮大なテーマとは裏腹に、猫らしさ全開のマイペースな行動に癒やされる動画となっています。

