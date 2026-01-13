この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産コンサルティングを手がける株式会社さくら事務所の公式YouTubeチャンネル「マンション買うなら聞いてくれ」が、「【マンション大規模修繕】費用が安い『無足場（ブランコ）工法』の落とし穴。知らないと損するメリット・デメリットをプロが解説」と題した動画を公開。大規模修繕工事のコストを大幅に削減できる可能性があるとして注目される「無足場工法」について、その実態と賢い活用法を専門家が解説した。



動画で解説の中心となる「無足場工法」とは、その名の通り、大規模修繕工事で通常設置される仮設足場を組まずに行う工法のことである。さくら事務所の山本氏は、大規模修繕工事の総コストのうち、足場の仮設費用が「20%前後、超高層になると30%以上」を占めることもあると指摘。この費用を削減できるため、無足場工法を採用する管理組合が増えているという。



無足場工法には、作業員がロープで降下する「ブランコ工法（ロープアクセス）」や「ゴンドラ工法」などがある。特に近年注目されているのがブランコ工法だが、足場がないため作業範囲が狭く、体勢も不安定になりやすい。そのため、一般的な足場を組む工法に比べて「施工性が高いとはいえない」と専門家は語る。



一方で、メリットも大きい。コスト削減の可能性はもちろん、足場やメッシュシートがないため「景観や日照への影響が少なく、工事期間中の生活上のストレスが軽減される」点は大きな利点である。また、工事後の部分的な補修が必要になった際も、大掛かりな足場を組むことなく迅速に対応できるという。



しかし、デメリットも存在する。重い資材を運ぶ防水工事などには不向きなほか、作業に制限があるため「メーカーが指定する仕様通りに施工できず、工事の質が下がる可能性がある」という。さらに、第三者が工事過程をチェックする「工事監理」が困難になる点も重大な課題だと指摘された。



近年では、足場が必要な箇所と不要な箇所を見極め、両者を組み合わせる「ハイブリッド提案」も増えているという。無足場工法のメリットとデメリットを正しく理解し、建物の状態に合わせて活用することが、修繕積立金を賢く使う上で重要になりそうだ。