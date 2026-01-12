ジョルジーニョ ロングインタビュー／第３回（全４回）

フットボーラーとしての知識と経験に加え、温かく大らかな人間性と秀でた知性、前向きな姿勢によって、指導者としても成功したジョルジーニョ。ドゥンガ監督を支えたブラジル代表での日々や、自身の指導哲学を明かした。



選手時代にブラジル選手権を制したヴァスコ・ダ・ガマでは、監督としてリオ州選手権のタイトルを獲得した photo by Friedemann Vogel / Getty Images





――現役引退後に監督の道に進むことは、いつから考えていましたか？

「現役時代から、引退したら監督になりたいと考えていたんだ。ただ、選手人生というのは、遠征で長く家を離れたり、家族に大変な思いさせることも多いから、しばらくは家族と過ごす時間を大事にしたいと考えていた。だから2002年に現役を退いた後は、ふたつのことをしていた。

ひとつは今も続けている社会事業。僕の地元であるリオデジャネイロの経済的に恵まれない地域に、『ボーラ・プラ・フレンチ（前へ進もう）』という施設を設立したんだ。子供たちがスポーツや文化、勉強に取り組める場所で、17歳を過ぎたら職業訓練もできる。もうひとつは代理人業。それは全く性に合わなかったけどね。

その間も指導の準備を続け、引退から３年後の2005年に、アメリカRJで監督としての仕事を始めた」

――就任１年後に、アメリカRJはリオ州選手権で前期準優勝、後期も準決勝進出という快挙を成し遂げました。そしてその半年後に、ブラジル代表のアシスタントコーチに就任しました。

「すごく嬉しかった。ブラジル代表での仕事は目標にしていたけど、その機会があんなに早く、2006年W杯のすぐ後に訪れたんだからね。

ただ、常に世界トップレベルのサッカーには触れていたし、今でも続けている。ブラジルで学ぶことは多く、今のブラジルサッカー連盟の監督ライセンスはすばらしいものだけど、ヨーロッパに行く必要もある。その時期に注目している国に行き、試合を見るのはもちろん、クラブを訪問して監督たちと話したり、プロから育成年代までを視察して、その仕事の基盤をもっと知ろうとしている」

――当時、代表監督に就任したドゥンガとは、どう仕事を分担していたんですか？

「ドゥンガは戦術や個々の選手についてなど、僕に自由に意見を言わせてくれた。翌日の練習についてすり合わせて、僕が指示を出し、彼がじっくり観察することもあった。選手に見せるための試合のビデオ編集も、あの時代に勉強したよ。そして試合の時はできる限り高い場所にいて、上にいるからこそ見えることや自分の分析を、試合中に彼に伝えていた。

重要だったのは、彼が一緒に仕事をしているスタッフ全員の意見を聞いていたことだ。スーパーバイザーやGKコーチ、フィジカルコーチ、チームドクターは、長年代表で仕事をしていたから、僕らは日々彼らから学んでいた。ドゥンガは自分でも話し、人の意見も聞いて、最後に決断を下していた」

【カリスマのドゥンガ、頭脳のジョルジーニョ】

――プレッシャーも大きかったと思います。

「僕らは監督という肩書きで仕事をした経験が少なかったから、信頼を得るために必要なのは、勝利だった。だから結束し、自由と創造性を持ち、経験豊富なスタッフから学びながら、それを実現していった。

ただ、僕らは自分たちの仕事に自信を持っていた。ドゥンガは12年以上、僕も８年にわたってブラジル代表でプレーしていたから、ブラジル代表という独特なチームにおける経験やノウハウを持っていた。

そして2007年のコパアメリカや、2009年のコンフェデレーションズカップで優勝し、W杯南米予選を１位で突破した。もちろん、一番重要なのはW杯優勝だったが、それは叶わなかった」

――当時はメディアから「カリスマのドゥンガ、頭脳のジョルジーニョ」という言葉も聞きました。

「ドゥンガには、カリスマ以外のものもあった。現役時代から、いつでもピッチ上の監督のように、チームをオーガナイズしていた。ジュビロ磐田の試合で、仲間を怒鳴り散らしていた彼を覚えているよね（笑）。

ブラジル代表でもそうだ。例えば、1994年W杯のアメリカ戦。左SBのレオナルドが前半の終盤に退場になり、僕らはピンチに陥った。そこでドゥンガは『オープンに攻めるな。ここぞという時を待ち、カウンターアタックを仕掛けよう』と、試合の間中、指示を出していたんだ。彼には当時から試合を読む力があった」

――2010年のＷ杯の後、報道によると、外国の代表やヨーロッパのクラブなど、いろいろな打診やオファーが来たそうですね。でもあなたは、再びブラジルのクラブで指揮を執ることを決めました。その理由は？

「実際は、W杯優勝を逃したことによって、色々な可能性が減ったところもあった。アフリカの代表チームからのオファーもあったけど、信頼できる組織やプランがないと感じたから辞退した。

だったら、ブラジルで経験を積もうと思ったんだ。ブラジル全国選手権は、多くのチームが優勝を争う厳しいリーグだ。あの頃から国の経済力が上がり、ロナウジーニョをはじめ、まだヨーロッパのトップレベルでプレーできる選手を呼び戻せるようになって、全体のレベルも上がりつつあった。

もちろん、仕事の環境には注意を払っていたよ。卵がなければオムレツは作れないから、クラブの財力に限界はあると思ったけれど、ポテンシャルを感じさせる選手たちがいることを確認して引き受けた。どこへ行っても困難はある。でも可能性があるならば、僕は挑戦したい」

【監督としてのフィロソフィー】

――指揮するのが代表かクラブかに関わらず、またはチームのレベルに関わらず、一貫した監督哲学はありますか？

「まず、自分の仕事に責任を背負い、全身全霊を尽くす。そして、自分のポテンシャルを信じることだ。それをどのチームにも伝えてきた。

たとえば2011年のフィゲイレンセは、シーズンの始まりにはダークホースと呼ばれていたが、勝利を重ねていくとサプライズに変わった。選手たちにはこう言った。僕らはどんなチームとも対等に戦える、と。ただ相手を研究して敵の武器を理解し、戦略を立てるのは監督の仕事だ。そして、どんなに順調でも、地に足をつけ、目の前の1勝に集中させること」

――具体的には、どうやってチームを構築するのですか？ あなたは強豪ヴァスコ・ダ・ガマを率いて無敗でリオ州選手権優勝も果たした一方で、困難に陥ったチームを救い上げることにも定評があって、2019年には2部のコリチーバにシーズン途中で就任し、１部昇格を達成しています。

「どんな選手がいるかを確認し、適した戦術でオーガナイズする。あまり複雑ではないシステムを、攻守それぞれ３つのパターンに絞って、徹底的に浸透させる。すると、チームは効果的なプレーをするようになり、選手たちが自信を取り戻すんだ。

もうひとつ重要なのは、ベンチに座っていたり、ベンチ外であったりしても、いつでもプレーするチャンスがあることを、選手たち全員に理解させること。そうした健全なポジション争いは非常に大事だからね」

（つづく）

