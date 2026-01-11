この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【気象予報士が解説】12日にかけて警報級の大雪・暴風に警戒を。連休明けも北日本中心に荒天続く見込み

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」を更新。「【警戒続く】11日がピーク 12日にかけ暴風雪・大雪に警戒 北日本は連休明けも荒天」と題した動画を公開し、三連休後半から連休明けにかけての天気について解説した。



松浦氏によると、強い冬型の気圧配置の影響で、11日夜から12日にかけて日本海側を中心に大雪や暴風に警戒が必要である。特に、JPCZ（日本海寒帯気団収束帯）がかかる北陸地方では「山沿い、平地どちらも大雪となる予想」と注意を促した。この荒天のピークは12日の明け方頃まで続く見込みだ。



また、連休明けの気圧配置についても解説。13日には新たな低気圧が発達しながら北海道へ進む見込みで、その後再び上空に強い寒気が流れ込む。この影響で、北日本を中心に断続的に荒れた天気が続くと予測した。



気象庁の発表によると、12日18時までの24時間予想降雪量は、多いところで東北地方で80センチ、北陸・東海地方で70センチ、関東甲信地方で60センチに達する見込みだ。また、12日にかけて予想される最大風速（最大瞬間風速）は、関東甲信地方で25メートル（35メートル）、北海道・北陸・近畿・中国地方で23メートル（35メートル）と、各地で暴風が予想されている。



松浦氏は、今回の寒気は「現在がピーク」としながらも、連休後半から連休明けにかけて警戒が必要な状況が続くと説明。大雪による交通障害や暴風、高波に十分注意するよう呼びかけ、動画を締めくくった。