鹿島学園のストライカー・内海心太郎「大会前よりもすさまじく成長してる」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく”冬の主役たち”。

今回は準決勝で優勝候補の流通経済大柏を相手に試合終了間際の劇的決勝弾で1-0の勝利をつかみ、初の決勝進出を成し遂げた鹿島学園の2年生FW内海心太郎について。ずば抜けた身体能力を持つ男が決勝で誓うものとは。

「相手のレベルが上がれば上がるほど、球際のバトルやセカンドボールの回収で優位に立たないと苦しくなる。だからこそ、僕がいかに前線でボールを収めたり、時間を作ったりすることができるのかがポイントになると思っています」

内海は174センチと大柄な選手ではなく、ずば抜けた跳躍力と対空時間の長さを誇り、多少体勢が崩れても相手を背負ったり、フィジカルコンタクトをしたりしながらボールキープができるのが特徴。裏抜けのスピードも抜群で、ポストプレーもこなし、個人で打開することもできる注目度急上昇中のストライカーだ。今大会、1回戦の新田戦で1ゴール、3回戦の堀越戦で2ゴールをマーク。それ以外でも前線で起点を作り出して味方の飛び出しを引き出すなど、躍進の原動力となっている。

準決勝の流通経済大柏戦で彼に課せられたタスクは、相手アンカー・島谷義進の両脇のスペースを突くことだった。

「相手はプレスバックのスピードと強度がずば抜けていて、僕はアンカー脇に落ちてボールを収めようとすると、『待ってました』とばかりに島谷選手や周りの選手がプレスバックを仕掛けてくる。僕に敢えてそこで受けさせてからプレスバックで奪って攻めて行くという狙いを持っていると感じたので、僕はそれにビビって受けなくなるのではなく、それを覚悟の上で受けにいって、プレスバックに耐えて周りにつなぐことをトライし続けようと思いました」

アンカーの両脇を狙うのは、いわばアンカーシステムを敷くチームの攻略法としてセオリー通りだ。だが、相手もそれを覚悟の上で採用しており、逆にそこで奪い返すことでショートカウンターでチャンスを作ることができる狙い目にもしている。

大事なのはそこで怯むのではなく、果敢にチャレンジして成功をいくつか収めれば、相手は一気に苦しくなって、そこを狙い目にすることができなくなる。

流通経済大柏戦では相手の素早いプレスバックに潰されるシーンもあったが、彼は何度もトライをして収め切って、両サイドハーフやボランチの木下永愛へボールを展開したことで、鹿島学園が押し込む時間を作り出すことができた。特に左サイドハーフの三浦春人との連携は抜群で、三浦が高い位置でボールを受けて、何度も左サイド深くに進入できたのも、内海が起点を作り出したことに起因していた。

「神村学園さんも中盤が3枚で、アンカーを置いてくるので、流通経済大柏さんとの試合に引き続いて、僕がその両脇を狙うことになると思います。でも、神村学園さんも全国トップレベルのプレスバックで自由を与えてくれないと思うので、より臆することなく飛び込んで、ボールを受けて身体をしっかりと当ててプレスバックをロックすることができれば、絶対にそこからチャンスが生まれると思う。決勝も僕の勇気とフィジカルが鍵を握ると思っています」

早くもその目はギラついていた。それは準決勝で果たせなかったことを決勝で果たすための決意の目でもあった。

「絶対に一瞬の隙も見逃さないプレーをしたいんです。準決勝では憧れの国立競技場でゴールを決めることができなかった。だからこそ、次は決めたいんです」

神村学園にはいわきFC内定でU-18日本代表のCB中野陽斗が構え、マッチアップに挑むことにもなる。「物凄くリスペクトしていて、上の存在だと思っていたのですが、こうして真っ向勝負をできることがすごく楽しみだし、中野選手とのマッチアップで勝って、僕が点をとれば自分の名前も上がるので、結果を出したい」と、ここも怯むことなく果敢にチャレンジすることを宣言した。

「今大会を通して、縦パスを受けるタイミングや質、ルーズボールへの反応は大会前よりもすさまじく成長してると思いますし、相手の懐に入るタイミング、先のボールを触って身体を入れるタイミングと強度は手応えを掴んでいます。決勝ではそれをやりながらも、国立で見ている全員が口が開いて何も言えないようなゴールを決めたいです。胸トラップからなどアクロバティックなゴールでも、自分ごとゴールに入るような泥臭いゴールでもいいです。なんでもいいから『やっぱり内海心太郎やな』と思われるゴールを決めたいし、『人生を揺らす一点』を絶対に取りたいと思います」（FOOTBALL ZONE編集部）