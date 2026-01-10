サッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）の妻でモデルの由布菜月（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。第1子を妊娠したことを発表した。出産は春ごろになる予定。

「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」と書き出し、上田とのツーショット写真などを公開。「今は体調も落ち着き安定期に入っている状態で、日々元気な胎動を感じることもでき、母子共に健康に過ごしています」とつづった。

「春頃日本で出産を予定しており、出産して生活が安定したころまたヨーロッパに戻る予定です」と今後の予定も明かし、「忙しい中、私の選択を尊重してくれた夫に感謝の気持ちでいっぱいです、ありがとう！また三人（と二匹）で会える日を楽しみに出産にむけて残りの時間ゆっくり日本で過ごしたいと思います」と夫への感謝を記した。

「これからも家族共々あたたかく見守っていただけると幸いです、よろしくお願いいたします。由布菜月」と結んだ。

上田も自身のインスタグラムを更新。「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます。しばらく離れての生活になりますが、お互い支え合って頑張っていきます。これからも応援よろしくお願いします」と報告した。

2人は22年2月に結婚を発表。23年6月に挙式したことを報告している。