くりぃむしちゅー上田晋也が50歳を迎え、コロナ禍で綴ったエッセイ『経験 この10年くらいのこと』（ポプラ社）。芸能界の裏話、家族との日常、体調不良、記憶力低下など、40代のリアルをユーモラスに描いた、10年間の非成長記録です。今回はその中から「初めてのワンオペ育児」と「息子の箸の練習」をお届けいたします。「育児って、オムツ替えてミルクあげればOKでしょ？」――そんな軽い気持ちで挑んだ父親の“初めてのワンオペ育児”でしたが……。

混乱〜初めての育児〜

長女が生まれて半年ほど経ったある日。

仕事が休みだった私は、たまには奥さん孝行でもしようかと思い、その一日を育児に費やそうと決心した。

それにしても気付くのが遅すぎる。およそ半年、育児は家内に任せっきりだったわけだ。7月上旬に「あっ、明けましておめでとうございます！」みたいな遅さである。

「今日さ、俺休みだから、赤ちゃんの面倒、俺が見とくから、映画観にいくなり、友達とランチ行くなりしてくれば？」

「えーっ、嬉しいけど、大丈夫？」

「まあ、大丈夫でしょ？ とりあえず、泣いた場合どうすれば泣きやむか教えてくれる？」

「じゃあ、オムツの真ん中にこの黄色のラインが入ってるでしょ？ この黄色が緑に変わったら、オムツ替えろのサインだから、ティッシュで拭いて替えてくれる？」

「うん。他は？」

「それでも泣きやまなかったら、ミルクが欲しいってことだと思うから、その時はこのミルクを40度くらいに温めて、飲ませてあげて」

「うん。他は？」

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）