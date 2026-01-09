【楽天ペイ改悪速報】ポイント還元率が最大1.5%→1.0%に引き下げ いつからどう変わる？
ポイ活と投資をテーマに活動するVTuberのネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「楽天の大粛清はじまる 楽天ペイ許すまじ 楽天キャッシュの正しい使い方とは」と題した動画を公開。楽天ペイが発表した、楽天キャッシュを利用したコード・QR払いにおけるポイント還元条件の一部変更について解説した。
今回の変更は、楽天ペイアプリで「楽天キャッシュ」を支払い元に設定した場合のポイント還元率に関するもので、2026年3月1日より適用される。具体的には、還元率が従来の最大1.5%から最大1.0%へと引き下げられる。ネコ山氏はこれを「大粛清」と表現し、特にポイント活動を熱心に行うユーザー（ポイ活民）に大きな影響を与えると指摘した。
還元率の引き下げに加え、最大還元率を得るための条件も厳しくなる。従来は、楽天ポイントカードを月に2回以上提示することで1.5%の還元が受けられたが、変更後は月に5回以上提示してようやく1.0%の還元となる。この変更についてネコ山氏は、多くのユーザーにとって条件達成のハードルが上がるとの見方を示した。
この変更を受け、ネコ山氏は今後の楽天キャッシュの活用法について考察。日常の買い物での利用価値は相対的に低下する一方で、キャンペーンで得たポイントの利用や、楽天証券での投資信託積立といった使い方がより重要になると解説した。特に楽天証券での「楽天キャッシュ積立」は、積立額に対して0.5%のポイント還元が受けられる上、購入した投資信託を売却することで現金化も可能であるため、「楽天永久機関」として有効な活用法だと強調した。
楽天ペイのポイント還元条件変更は2026年3月1日から適用される。楽天キャッシュを主な決済手段としているユーザーは、自身の利用状況を見直し、今後の支払い戦略を再検討する必要があるだろう。
