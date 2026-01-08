京都精華学園がJr.ウインターカップ男女アベック優勝…粘る立川U15を振り切り男子は初の王座

1月8日、京王アリーナTOKYOにて「京王 Jr.ウインターカップ 2025－26 2025年度 第6回全国U15バスケットボール選手権大会」の最終日が行われた。男子決勝に進出した京都精華学園中学校（京都府）が立川ダイスU15（東京都）を66－56で破り、初のJr.ウインターカップ優勝を手にした。

第1クォーター、ターンオーバーが多発し得点が伸び悩む立川に対し、京都精華学園は林田想太朗が確実に点を積み上げて22－12とリードを奪う。続く第2クォーターは京都精華学園の岡修平がフィジカルの強さを見せインサイドで得点を重ねるも、野呂田桜輔、石毛煌明らの3ポイントを浴び、4点差に迫られて前半を終える。後半は片貝駿太が勝負強くシュートを沈め、終盤に粘りを見せた立川U15を寄せ付けず。最終スコア66－56で立川U15を振り切り、全国制覇を成し遂げた。

勝利した京都精華学園は、片貝がチームハイの19得点5リバウンド、林田が14得点9リバウンド6アシスト2スティール、岡が12得点6リバウンド、井上裕斗と井上薫がそれぞれ9得点を挙げるなど、バランス良く得点した。

一方、準優勝となった立川U15は、勇崎陽太が4本の3ポイントを含む14得点、野呂田が13得点8リバウンド、久保颯太が10得点を記録。粘り強く戦ったものの、なかなか点差を縮め切ることができず、惜しくも優勝には届かなかった。

■試合結果



立川ダイスU15 56－66 京都精華学園



立川ダイスU15｜12｜19｜ 8｜17｜＝56



京都精華学園 ｜22｜13｜15｜16｜＝66