【鳴潮：Wuthering Waves 吟霖】 2026年10月 発売予定 価格：27,390円

海外メーカー「Hanabee」は、フィギュア「鳴潮：Wuthering Waves 吟霖」を2026年10月に発売する。価格は27,390円。

本商品はゲーム「鳴潮」に登場するキャラクター「吟霖」を1/6スケールフィギュア化したもの。特徴的な赤い髪やチャイナ服風の衣装などが再現され、人形の「ケンシ」も造形されている。

衣装の細やかな装飾はもちろん髪や衣装の生地なども繊細に表現されている。「ケンシ」の傷やエフェクトパーツなどの再現されている。

スケール：1/6

サイズ：全高約335mm

(C) KURO GAMES ALL RIGHTS RESERVED