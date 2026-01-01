【めざましコラショ ミニチュアコレクション】 2026年1月下旬 発売予定 価格：1回400円

「2000年モデル」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「めざましコラショ ミニチュアコレクション」を2026年1月下旬に発売する。価格は1回400円。

「進研ゼミ 小学講座」の「めざましコラショ」のミニチュアマスコットが登場。コラショは、ランドセルをキャラクターにという発想から1998年に登場した。コラショという名前は1年生が自分の体よりも大きなランドセルを初めて背負うときの「よいしょこらしょ」というかけ声からつけられている。

「めざましコラショ」は、コラショをモチーフとした目覚まし時計で、「進研ゼミ 小学講座」を受講する新1年生だけがもらえる特典。本商品では、「2000年モデル」、「2004年モデル」、「2009年モデル」、「2020年モデル」、「2025年モデル」がラインナップしている。

「2004年モデル」

「2009年モデル」

「2020年モデル」

「2025年モデル」

