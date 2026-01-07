「日本一かっこいい」「半年だけなのは勿体ない」G大阪の新ユニフォームに絶賛の声
ガンバ大阪とヒュンメルは7日、2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」のユニフォームを発表した。
フィールドプレーヤー1stは青と黒を用いた特殊なストライプ柄のユニフォーム。クラブは公式サイトで「ガンバ大阪の象徴でもあるストライプを再解釈」とし、次のように説明している。
「ヒュンメルを代表するシェブロンラインを掛け合わせた新しいストライプを縦に走らせました。長さが異なるラインを組み合わせ、細かく繊細な線が密集することで面に見えるようにデザイン。選手、スタッフ、サポーターなど、異なる個性が集まってひとつのチームになることを表現しました」
また、フィールドプレーヤー2ndは白をベースとし、同じくストライプを再解釈。クラブは「より太くしたラインを右肩上がりに配置。ブルーとゴールド、シルバーが重なり合うことで、よりアグレッシブな印象にまとめました」と紹介した。
クラブは公式X(@GAMBA_OFFICIAL)でも新ユニフォームを公開。「めちゃカッコいいやん」「ばちくそかっけーな!!」「シンプルで最高やん!!これまでのヒュメルユニフォームで一番すき!」「アウェイの方が好きかも!」「新シーズンもガンバらしくカッコよくて力強いユニフォーム」「半年だけなのは勿体ない」「hummelさん 今年も日本一かっこいいユニフォームをありがとうございます」と好評の声が上がった。
