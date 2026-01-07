ÌÚÂ¼ÂÀºÈ¤Ï¶âÈ±¤Î¤Þ¤Þ¡£J£±¤Ç£²Ç¯ÌÜ¤Î²¬»³¤¬»ÏÆ°¡£»Ø´ø´±¤¬·è°Õ¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸Â³¦¤òºî¤é¤º¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¾å¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡£±·î£·Æü¤Ë¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤¬À¯ÅÄ¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤ÇÎý½¬¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡¡J£±¤Ç£²Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¥ª¥Õ¤Ë£¸Áª¼ê¤¬¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢°ìºÝÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÌÚÂ¼ÂÀºÈ¤À¡£´äÞ¼¹°¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ë¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â¶âÈ±¤Î¤Þ¤ÞÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¤Þ¤¿¹õÈ±¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÈþÍÆ±¡¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Çº£Æü¡¢¹õ¤ËÌá¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤«¤é¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¶âÈ±¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤Ï¹õ¤À¤í¤¦¤È¡£Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶âÈ±¤Î¼«Ê¬¤ò¶À¤Ç¸«¤Æ¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡È±¿§¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯Îð¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤º¤Ã¤Èµï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òËÍ¼«¿È¤¬¸ÀÆ°¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¼ã¤¯¤ÆÍÎÏ¤ÊÁª¼ê¤â²ÃÆþ¤·¤¿¡£23ºÐ¤ÎÀ¾Àî½á¡¢22ºÐ¤Î²ÏÌî¹§ÂÁ¤ÈÌÚÂ¼¤¬¤É¤ó¤Ê¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÏÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÂç¤¤ÊÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢27ºÐ¤ÎÌÚÂ¼¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢Èà¤é°Ê¾å¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¥×¥ì¡¼¤Ë³è¤«¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ï¼º¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£µÇ¯ÌÜ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÌÚ»³Î´Ç·´ÆÆÄ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸Â³¦¤òºî¤é¤º¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¾å¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ïµá¤á¤ºÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤ËÊÑ²½¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ»¤ò¡¢¤è¤ê³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤ËJ£±¤ÎÃæ¤Ç¶¯Å¨¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤ò¤è¤êËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£Âç¤¤¯¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÊÑ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢J£±¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ëá¤«¤ì¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¾Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤È¸¥¿ÈÀ¤òÁ´°÷¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤ÇÂÎ¸½¤·¡¢Áê¼ê¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¹¶¼é¤òÅ¸³«¤¹¤ë²¬»³¤¬26Ç¯¤â¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ä¹¶·â¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï·ø¼é¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·GK¤Î¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥â¡¼¥¶¡¼¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¡£ÌÚ»³´ÆÆÄ¤â¡ÖËÍ¤¿¤Á¤â¥À¡¼¥»¥ó¡Ê¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤òËä¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Î°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÁª¼ê¤ò¸«¤¿¡×¤Èð÷¤¡¢¡Ö¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éÈà¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤À¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÏÍè¤Æ¤ß¤Æ¤É¤ì¤°¤é¤¤¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤«¥¯¥í¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢Â¤â¤È¤â¾¯¤·¥À¡¼¥»¥ó¤è¤ê¤Ï¤Ç¤¤ë¡£²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥â¡¼¥¶¡¼¤Ï¥Ó¥¶¤Î´Ø·¸¤Ç¤Þ¤ÀÍèÆü¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢14Æü¤«¤é¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¹çÎ®¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü»ûÅÄ¹°¹¬
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡J£±¤Ç£²Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤Æ¥ª¥Õ¤Ë£¸Áª¼ê¤¬¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢°ìºÝÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÌÚÂ¼ÂÀºÈ¤À¡£´äÞ¼¹°¿Í¤Î·ëº§¼°¤Ë¶âÈ±¤ËÀ÷¤á¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤â¶âÈ±¤Î¤Þ¤ÞÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢¤Þ¤¿¹õÈ±¤ËÌá¤¹¤³¤È¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÈþÍÆ±¡¤ÎÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Î¤Çº£Æü¡¢¹õ¤ËÌá¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¤«¤é¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¶âÈ±¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¶¤Ï¹õ¤À¤í¤¦¤È¡£Ä´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶âÈ±¤Î¼«Ê¬¤ò¶À¤Ç¸«¤Æ¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡ÖºÇ½é¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¯Îð¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤º¤Ã¤Èµï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òËÍ¼«¿È¤¬¸ÀÆ°¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¼ã¤¯¤ÆÍÎÏ¤ÊÁª¼ê¤â²ÃÆþ¤·¤¿¡£23ºÐ¤ÎÀ¾Àî½á¡¢22ºÐ¤Î²ÏÌî¹§ÂÁ¤ÈÌÚÂ¼¤¬¤É¤ó¤Ê¶¥Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÏÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÂç¤¤ÊÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢27ºÐ¤ÎÌÚÂ¼¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢Èà¤é°Ê¾å¤Ë¼ã¡¹¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¸¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¥×¥ì¡¼¤Ë³è¤«¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤Ï¼º¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£µÇ¯ÌÜ¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëÌÚ»³Î´Ç·´ÆÆÄ¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸Â³¦¤òºî¤é¤º¡¢¸Â¤ê¤Ê¤¯¾å¤òÌÜ¤¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ïµá¤á¤ºÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í¡¢²¿¤«ÆÃÊÌ¤ËÊÑ²½¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ»¤ò¡¢¤è¤ê³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤ËJ£±¤ÎÃæ¤Ç¶¯Å¨¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤ò¤è¤êËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÊÑ²½¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤È¸À¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£Âç¤¤¯¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÊÑ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢J£±¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ç¤É¤ì¤°¤é¤¤¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Ëá¤«¤ì¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦È¾Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤È¸¥¿ÈÀ¤òÁ´°÷¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤ÇÂÎ¸½¤·¡¢Áê¼ê¤Ë½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¹¶¼é¤òÅ¸³«¤¹¤ë²¬»³¤¬26Ç¯¤â¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ä¹¶·â¤Î¼Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¤ò¼º¤Ã¤Æ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤À¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï·ø¼é¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·GK¤Î¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥â¡¼¥¶¡¼¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¡£ÌÚ»³´ÆÆÄ¤â¡ÖËÍ¤¿¤Á¤â¥À¡¼¥»¥ó¡Ê¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤òËä¤á¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤Î°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÁª¼ê¤ò¸«¤¿¡×¤Èð÷¤¡¢¡Ö¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éÈà¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤´¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤À¤³¤ì¤Ð¤Ã¤«¤ê¤ÏÍè¤Æ¤ß¤Æ¤É¤ì¤°¤é¤¤¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤«¥¯¥í¥¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢Â¤â¤È¤â¾¯¤·¥À¡¼¥»¥ó¤è¤ê¤Ï¤Ç¤¤ë¡£²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿Áª¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥â¡¼¥¶¡¼¤Ï¥Ó¥¶¤Î´Ø·¸¤Ç¤Þ¤ÀÍèÆü¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢14Æü¤«¤é¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëµÜºê¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ï¹çÎ®¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü»ûÅÄ¹°¹¬
¡Ú²èÁü¡ÛÆü¸þºä¤äÇµÌÚºä¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤æ¤¦¤Á¤ã¤ß¡¢²Ã¸î°¡°Í¤é¹ë²Ú¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬Íè¾ì¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸