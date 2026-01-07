◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)

青山学院大学が3年連続9回目の総合優勝を達成。走る選手だけでなく、支えるチームメートとの絆もあらわになりました。

箱根駅伝は往路復路合わせて10人の選手が箱根路を走ります。そのところどころで行われる給水。仲間からの力水となる給水で走る選手は気持ちの切り替えや元気を分けてもらいます。

7区を走った佐藤愛斗選手(2年)は同級生の佐々木大輝選手から受け取ったドリンクで乾杯のしぐさ。ぐいっと口にすると、区間3位の快走をみせました。乾杯をした理由に佐藤選手は「佐々木に給水頼んだときに『1位だったら乾杯しよう』」と約束をしていたといいます。

また8区で塩出翔太選手(4年)に給水を行ったのは、荒巻朋熙選手(4年)。荒巻選手は1区でエントリーされていましたが大会直前に体調不良で欠場を余儀なくされました。仲間の応援に回った荒巻選手は手渡すドリンクに思いを託し、塩出選手に併走という形で最後の箱根を終えました。

また5区山上りで従来の区間記録を1分55秒も更新した黒田朝日選手(4年)の下には弟の黒田然選手(2年)から給水に向かいます。黒田朝日選手は「然は今年メンバーに選ばれなくてかなり苦しい思いはしているんですけど、最後力水をくれて、ラスト5キロで振り絞る源になってくれたかなと思います」と弟から力をもらったことを明かしました。