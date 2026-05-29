陸上・関東インカレで輝いた選手たち男子2部・5000メートル＆1万メートル／創価大・小池莉希（4年）21日から4日間、カンセキスタジアムとちぎで行われた陸上の第105回関東学生競技対校選手権（関東インカレ）。熱戦を取材した「THE ANSWER」はさまざまなストーリーを持つ学生を取り上げる。今回は男子2部・5000メートルと1万メートルに出場した創価大の小池莉希（4年）。今年の箱根駅伝で6区区間賞を獲得し、一躍注目を集めた