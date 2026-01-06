なぜ客がいないのに潰れない？台湾の“巨大ガラガラ商業施設”が20年生き残る意外なカラクリ
旅系YouTubeチャンネル「SHO【Traveler】」が、「人がほとんどいないのに20年生き残る巨大商業施設の正体【台湾】」と題した動画を公開。ネット上で「ガラガラなのに潰れない」と噂される台湾の巨大商業施設を訪れ、その実態をレポートした。
動画の舞台は、台湾南部の都市・嘉義市にある商業施設「耐斯廣場 (NICE PLAZA)」。SHO氏は、ネット上で「めちゃくちゃガラガラなのに、なぜか潰れない」と囁かれるこの施設の噂を検証するため、実際に施設内を歩いてみることにした。施設はホテルが併設された巨大な複合施設で、ユニクロやGUなど人気テナントの看板も見える。
しかし、SHO氏が平日の午後に一歩足を踏み入れると、その異様な静けさに驚きを隠せない。「ショッピングモールなのにめちゃくちゃ静か」と語るように、広々とした空間に客の姿はまばらだ。化粧品売り場や衣料品フロアを歩いても、人の気配はほとんど感じられない。広大なフードコートにも利用者の姿はほとんどなく、その閑散とした光景はネットの噂が誇張ではないことを物語っている。
SHO氏は、施設内を探索しながら「本当に人がほとんどいない」と繰り返し、噂が事実であることをその目で確認した。巨大な規模と充実したテナントにもかかわらず、なぜこれほど客がいないのか。そして、この状態でどうやって20年近くも営業を続けられるのか。動画は、その経営の謎を解き明かすのではなく、むしろ「ガラガラである」という事実を浮き彫りにし、この不思議な商業施設が抱える謎をさらに深める結果となった。
SHO氏は、施設内を探索しながら「本当に人がほとんどいない」と繰り返し、噂が事実であることをその目で確認した。巨大な規模と充実したテナントにもかかわらず、なぜこれほど客がいないのか。そして、この状態でどうやって20年近くも営業を続けられるのか。動画は、その経営の謎を解き明かすのではなく、むしろ「ガラガラである」という事実を浮き彫りにし、この不思議な商業施設が抱える謎をさらに深める結果となった。
