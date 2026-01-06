セント レジス ホテル 大阪は、「セントレジス・ストロベリーアフタヌーンティー」を2025年12月26日から2月28日まで開催する。

スイーツは、苺とバジルのピューレにライムの香りを重ねてホワイトチョコレートで包んだ「マダガスカル産バニラクリームとバジル香る苺ケーキ」、ピスタチオバタークリームと国産苺をビスキュイで合わせた「ピスタチオバタークリームと国産苺のフレジエ」、二層仕立ての「苺とグランマルニエのカスタードシュークリーム」などで、フレッシュストロベリーはカクテルグラスで提供する。セイヴォリーは「ダックフォアグラのテリーヌと苺のコンフィチュールのマカロン」、自家製スモークサーモンとビーツのポテトサラダに苺を加えたサンドイッチ、「ふくどめ小牧場コッホシンケンとグリュイエールチーズのパニーニ」などを用意する。スコーンはプレーンと苺の2種類をクロテッドクリームと苺ジャムとともに提供する。

場所は12階セントレジスバー。提供時間は正午から午後5時半までの6部各2時間制。料金は7,800円、グラスシャンパン付き9,800円。税・サービス料込。