『NHK紅白歌合戦』に初出場を果たした５人組ボーカルダンスユニット・M!LKが、その直前、聖なる夜に“マジぎゅんぎゅん”する愛の言葉をプレゼント！ 佐野勇斗の「結婚を前提に俺は付き合っていきたい」発言、山中柔太朗の「人いなかったらチューしたい」発言に、ファンは大騒ぎだった。

イルミネーションがきらめく夜の遊園地で、「クリスマスに1人寂しいので、マジぎゅんぎゅんさせてほしい」というリクエストを視聴者からもらったM!LK。そこで、俳優としてドラマや映画で活躍している佐野と山中が、お題をもとに全⼒でリクエストに応えることに！

一番手の佐野は園内を歩きながら、「さみ～な～カイロいる？」「手ぇつなごうよ」などと最初からアドリブ全開！ 「赤くね？ 鼻とかほっぺ。寒いから？それ」と気遣ったと思えばすぐに、「俺のせいだろ？ かわい～赤いの。好きすぎだろ俺のこと！」といたずらっぽく笑ってみせた。

離れたところで佐野を見守る他のメンバーは、「長くない!?」「まだやっているの!?」「佐野さんアドリブ好きだから！」「佐野さん帰ってきて！」などとツッコミまくり。それでも佐野は、「ずっと喋っていても話が尽きないのってさ、本当に幸せだと思うの。結婚を前提に俺は付き合っていきたいなって思っている」と演技を続け、最後に「これからもよろしくね。大好き」とカメラに向かって笑顔を見せた。

ちなみにお題のセリフは、「君のその赤いほっぺ……寒いから？ それとも、俺のせい？」のみ！ 演技のほとんどが佐野のアドリブだったことが判明し、他のメンバーは思わず笑った。

一方で山中は佐野と違って、「俺はどこもいかないよ、ここでやるよ！」と宣言。お題を見た瞬間から役者モードになり、「（役に）入っているね！」「すげぇ！ 雪がまわりに降っている！ 雪が見えるぞ！」と他のメンバーから称賛された。

そんな山中は、「いや～クリスマスだね～。寒くない？ こっちきなよ」と着ていたダウンを広げて包み込むような仕草をし、王子様のように優しくニッコリ。「人いなかったらチューしたいんだけどさ……」とサラッと爆弾発言をし、「今夜、楽しみにしてて」と甘～い言葉を囁いた。

短いながらも胸キュンな山中の演技に、他のメンバーはニヤニヤ。曽野舜太の「シンプルでバシッといって。誰かよりはイイわ！」という一言もあって、その場にいる全員が爆笑した。

なお、“3080（さんぱち）コンビ”佐野と山中が渾身の演技を披露したM!LKのABCテレビ初冠番組『M!LKじゃん！』は、12月23日深夜（日付が変わって12月24日クリスマスイブ）に放送された。3080サンタからのクリスマスプレゼントと言える甘～い愛の言葉に、多くのファンがマジぎゅんぎゅん！

X上は、「シンプルに芝居がうますぎる佐野勇斗、普通にマジぎゅんぎゅんで滅」「佐野勇斗さんにすっっっっっっっっっっごいぎゅんぎゅんなんですがセリフそこなんだ!?!?!?!?!?!?!?（笑）」「俳優スイッチで雪降らせる柔ちゃんさすが」「柔ちゃんは、その囁きが良いのよ笑 イヤホン必須やで笑」「アドリブ全開の佐野さんもビシッとシンプル柔ちゃんも流石でマジぎゅんぎゅんしました！」といった声で大盛り上がりだった。

