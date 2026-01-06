広島のドラフト1位・平川蓮外野手（21＝仙台大）が本紙のインタビューに応じ、1年目の抱負を語った。直近の目標としては開幕1軍を掲げ、長打力を生かした打撃で打点の量産を期した。また、将来的な侍ジャパン入りにも意欲をのぞかせ、走攻守三拍子そろった両打ちのスラッガーを目指すと意気込んだ。 （聞き手・長谷川 凡記）

――新たなスタートとなる2026年はどんな一年にしたい。

「最初からつまずかないように、ケガに気をつけて、あまり飛ばしすぎないようにやっていきたい」

――年末年始はどんな過ごし方を。

「お雑煮とかを食べて体重を増やしたりして、体重を落とさないようにトレーニングもしっかりやっている」

――体重や筋肉量などを管理している。

「体重は管理している。今は93、94キロですけど、足の速さも落とさず、もっと瞬発力を上げて、パワーをつけてやっていきたい」

――まだパワーは足りない。

「結構足りないかなと思う。打ち損じでも本塁打になったらいいかなと思う」

――1年目の目標は。

「まずは開幕1軍を目指して頑張っていきたい。1年目なので、ビビることなく、自分を出して、先輩に聞けることがあれば聞いてやっていきたい」

――どこにテーマを置いてやっていく。

「自分は長打と打点を大事にしている。長打も打てるし、勝負強い場面でも打てるというのをアピールしていきたい」

――勝負強さというところでは打点にもこだわる。

「打たないと点が入らないので、そういうこと（打点を稼ぐこと）をしていけば勝てるかなと思う」

――1年目は何打点を目指す。

「全く（数字的な目標は）ない。自分はあまり野球を見ないので、何が凄いのか分かっていなくて…。相場が分からないので」

――プロ野球はあまり見ない。

「野球を見るのはあまり興味がないというか…。野球はやるのが好き」

――長打率を上げるために取り組んでいることは。

「足にも自信があるので、それが長打率につながるかなと。瞬発系のトレーニングとかはたくさんしている」

――足は元々速かった。

「これまで学校でもリレーの学年選抜として走っていて、速い方だった」

――両打ちとしての理想像は。

「メジャーリーガーのレッズのデラクルス選手（※注）を目標にやっている」

――それはなぜ。

「身長が高くて、足が速くて、パワーもあって両打ちというのが自分と重なるので、目標にしようと思った」

――新井監督は将来の4番として期待している。

「打ちたい打順とかはない。何番でも打順に応じた打撃ができると思っている」

――大学では侍ジャパンも経験。プロでも日本代表への思いは。

「意欲しかない」

――それは大学時代に経験したから。

「ジャパンのユニホームが格好いいので、それをまた着たいなという思いではいる」

――28年にはロサンゼルス五輪がある。

「結果が出て、いけたらいいなと思う」

――結果を出すためにはどういうところを大事にしていく。

「体づくりをするのが大切だと思うので、トレーニングを大切にしていきたい。ケガのない体にしていきたい」

――これから生活を送る広島の印象は。

「ファンの皆さんと球団との一体感が凄いなと感じている。皆さんの期待に応えられるように頑張りたい」

（※注）エリー・デラクルス。レッズの23歳外野手で23年にメジャーデビューし、24、25年には球宴選出。24年には67盗塁で2位のドジャース・大谷（59）を上回りナ・リーグ盗塁王。2年連続で20本塁打以上をマークしパワーも兼ね備える。

◇平川 蓮（ひらかわ・れん）2004年（平16）3月31日生まれ、札幌市出身の21歳。札幌国際情報高では投手で仙台大進学後に野手転向。俊足強打のスイッチヒッターとして25年秋の仙台六大学リーグでは最多本塁打、最多打点、最多盗塁の3冠。同年7月の日米大学野球選手権では全試合にスタメン出場し、全勝優勝に貢献した。1メートル87、93キロ。右投げ両打ち。