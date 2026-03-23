ベネズエラが初優勝を飾り、大きな盛り上がりのうちに幕を閉じたWBC。日本チームは大谷翔平選手をはじめとする各戦士たちの素晴らしいプレーで日本中を感動の渦に巻き込みました。日本で60年ぶりに天覧試合が行われ、そこで始球式を務めたのが元プロ野球選手の松坂大輔さん。2006年・2009年のWBCで活躍した侍ジャパンのユニホームで登場し、場内が大きく湧きました。さて、野球でおなじみともいえるこの始球式ですが「いつ始ま