YouTuberのおもてなしにアメリカ人観光客も驚き「ポップコーンみたいな味！」日本の食と文化に大興奮
YouTuberのJukiaが自身のチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」の動画で、空港に到着したばかりのアメリカ人観光客の男女をもてなす様子を公開した。初来日だという二人に、Jukia氏は日本の文化と食を体験してもらうサプライズツアーを敢行。その温かい交流が描かれている。
Jukia氏がまず二人を連れて向かったのは、招き猫発祥の地とされる豪徳寺だ。「平和で落ち着く場所を求めてた」と語るアメリカ人男性は、美しい紅葉と無数の招き猫に囲まれ、静かな境内の雰囲気に心を奪われた様子。「本当に素敵だわ」と女性も何度も口にし、初めて見る日本の寺の風景に感動していた。
日が暮れると、一行は焼き鳥店へ。店主おまかせの串焼きコースを注文し、日本の食文化を体験。砂肝を口にしたアメリカ人女性は「思った食感と違ってびっくりしたけど、美味しい」と笑顔を見せた。特にささみ味噌を食べたアメリカ人男性は、その味に感動し、後のインタビューで「忘れられない美味しさだった」と振り返るほど、忘れられない一品となったようだ。また、銀杏を食べた際には「ポップコーンみたいな味がする」というユニークな食レポも飛び出した。
食事を終えた後、Jukia氏は二人を目的地まで送り届けた。初日から日本の温かいおもてなしに触れた二人は「本当に最高の体験になった」「出会えて良かった」と感謝を伝え、固い握手を交わした。予期せぬ出会いから生まれた、心温まる国際交流の一日となった。
