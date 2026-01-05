中島ひとみが「逃走中」出演

昨年の東京世界陸上・女子100メートル障害に日本代表として出場した中島ひとみが、4日放送のフジテレビ系「逃走中」に出演。快足を活かし、見事にハンターから逃げ切った。自身のインスタグラムでも報告し、ファンから喝采を浴びた。

残り3分でハンターに迫られるシーンもありながら、さすがのスピードで逃走に成功。賞金94万円を獲得した。インスタグラムには「逃走成功しましたーー！！！！！！やったー！！！！！！」と溢れる喜びを記した。

「楽しかったー！！めちゃくちゃがんばったのでめちゃくちゃうれしいです笑 最高の形で迎えられたであろう2026年の幕開け 本年も、どうぞよろしくお願いいたします」とも挨拶。ファンからは「逃走成功後のジャンプ力…走り続けた後にあのバネはすごい」「足も速いのももちろんですが、勇気があって、チャレンジャー」「世界陸上でファンになってから応援してました」「可愛さと脚力半端なかったです！」などと称賛されていた。

中島は昨年9月、30歳にして初めて出場した世界陸上で準決勝に進出。7月には日本歴代2位の12秒71をマークするなど、2025年は飛躍の1年だった。



（THE ANSWER編集部）