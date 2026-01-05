ETFÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡á5ÆüÁ°°ú¤±
¡¡5ÆüÁ°°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â¡¡Áý²ÃÎ¨(¡ó)¡¡¡¡¡¡³ô²Á
£±. <1570> Æü·Ð¥ì¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡136558¡¡¡¡ 138.3¡¡¡¡¡¡ 45510
£². <1357> Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡ 22463¡¡¡¡ 173.4¡¡¡¡¡¡¡¡5520
£³. <1321> ÌîÂ¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡ 14670¡¡¡¡ 135.0¡¡¡¡¡¡ 53740
£´. <1540> ½ã¶â¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 12554¡¡¡¡¡¡-6.2¡¡¡¡¡¡ 21235
£µ. <1360> Æü·Ð¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 12180¡¡¡¡ 110.9¡¡¡¡¡¡ 135.5
£¶. <1542> ½ã¶ä¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 10360¡¡¡¡ -34.1¡¡¡¡¡¡ 35700
£·. <1579> Æü·Ð¥Ö¥ë£²¡¡¡¡¡¡¡¡8550¡¡¡¡¡¡ 2.8¡¡¡¡¡¡ 489.3
£¸. <1458> ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡8509¡¡¡¡ 151.5¡¡¡¡¡¡ 54000
£¹. <1306> ÌîÂ¼Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡7367¡¡¡¡¡¡-5.8¡¡¡¡¡¡3655.0
10. <1568> £Ô£Ð£Ø¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡5481¡¡¡¡ 243.2¡¡¡¡¡¡ 744.3
11. <1320> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡5380¡¡¡¡2524.4¡¡¡¡¡¡ 53550
12. <2644> £Ç£ØÈ¾Æ³Æü³ô¡¡¡¡¡¡5268¡¡¡¡ 274.7¡¡¡¡¡¡¡¡2710
13. <1330> ¾å¾ìÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡4585¡¡¡¡1946.9¡¡¡¡¡¡ 53820
14. <1329> £é£ÓÆü·Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3945¡¡¡¡ -17.6¡¡¡¡¡¡¡¡5387
15. <200A> ÌîÂ¼ÆüÈ¾Æ³¡¡¡¡¡¡¡¡2514¡¡¡¡ 370.8¡¡¡¡¡¡¡¡2502
16. <1541> ½ã¥×¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡2455¡¡¡¡ -47.6¡¡¡¡¡¡ 10610
17. <1365> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡2219¡¡¡¡ 170.3¡¡¡¡¡¡ 69810
18. <1398> £Ó£Í£Ä¥êー¥È¡¡¡¡¡¡2204¡¡¡¡¡¡27.4¡¡¡¡¡¡2062.5
19. <1326> £Ó£Ð£Ä£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2154¡¡¡¡¡¡10.1¡¡¡¡¡¡ 63610
20. <314A> £é£Ó¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡¡¡2083¡¡¡¡¡¡-5.7¡¡¡¡¡¡ 328.4
21. <2036> ¶âÀèÊª£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡1962¡¡¡¡ -41.1¡¡¡¡¡¡191500
22. <1346> £Í£Ø£²£²£µ¡¡¡¡¡¡¡¡1860¡¡¡¡ 192.0¡¡¡¡¡¡ 53770
23. <1489> Æü·Ð¹âÇÛ£µ£°¡¡¡¡¡¡1815¡¡¡¡ 260.1¡¡¡¡¡¡¡¡2899
24. <1459> ³ÚÅ·£×¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡1784¡¡¡¡ 415.6¡¡¡¡¡¡¡¡ 223
25. <1308> ¾å¾ìÅì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡1628¡¡¡¡¡¡41.7¡¡¡¡¡¡¡¡3610
26. <2621> £é£ÓÊÆ£²£°£È¡¡¡¡¡¡1458¡¡¡¡ 182.6¡¡¡¡¡¡¡¡1084
27. <2244> £Ç£Ø£Õ¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡1442¡¡¡¡¡¡30.5¡¡¡¡¡¡¡¡3141
28. <1328> ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ°¡¡¡¡¡¡¡¡1251¡¡¡¡ -22.3¡¡¡¡¡¡ 16455
29. <2013> £é£ÓÊÆ¹âÇÛÅö¡¡¡¡¡¡1119¡¡ 22280.0¡¡¡¡¡¡ 261.5
30. <1343> ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡1117¡¡¡¡ 103.5¡¡¡¡¡¡2171.0
31. <1358> ¾å¾ìÆü·Ð£²ÇÜ¡¡¡¡¡¡1016¡¡¡¡ 458.2¡¡¡¡¡¡ 86290
32. <316A> £é£Æ£Æ£Á£Î£Ç¡¡¡¡¡¡ 988¡¡¡¡ 221.8¡¡¡¡¡¡¡¡2275
33. <1545> ÌîÂ¼¥Ê¥¹£ÈÌµ¡¡¡¡¡¡ 954¡¡¡¡ 198.1¡¡¡¡¡¡ 40100
34. <2624> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£´¡¡¡¡¡¡ 844¡¡¡¡ 727.5¡¡¡¡¡¡¡¡5203
35. <2558> £Í£ØÊÆ³ô£Ó£Ð¡¡¡¡¡¡ 825¡¡¡¡ 693.3¡¡¡¡¡¡ 30990
36. <435A> £é£ÆÆüËÜÇÛÅö¡¡¡¡¡¡ 809¡¡¡¡ 237.1¡¡¡¡¡¡¡¡2477
37. <1475> £é£Ó£Ô£Ð£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 800¡¡¡¡¡¡ 5.5¡¡¡¡¡¡ 360.0
38. <1615> ÌîÂ¼Åì¾Ú¶ä¹Ô¡¡¡¡¡¡ 778¡¡¡¡¡¡-3.4¡¡¡¡¡¡ 539.2
39. <2559> £Í£ØÁ´À¤³¦³ô¡¡¡¡¡¡ 777¡¡¡¡ 172.6¡¡¡¡¡¡ 26380
40. <1655> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 750¡¡¡¡ 140.4¡¡¡¡¡¡ 779.4
41. <1367> £é£Æ£Ô£Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 651¡¡¡¡ 564.3¡¡¡¡¡¡ 57370
42. <1571> Æü·Ð¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡ 626¡¡¡¡ 490.6¡¡¡¡¡¡¡¡ 404
43. <318A> £Ö£É£Ø£Å£Ô£Æ¡¡¡¡¡¡ 591¡¡¡¡ 184.1¡¡¡¡¡¡ 519.7
44. <1673> £×£Ô¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 569¡¡¡¡ -11.4¡¡¡¡¡¡ 10835
45. <1678> ÌîÂ¼¥¤¥ó¥É³ô¡¡¡¡¡¡ 547¡¡¡¡ 293.5¡¡¡¡¡¡ 363.0
46. <2516> Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡ 528¡¡¡¡¡¡74.8¡¡¡¡¡¡ 531.5
47. <1356> £Ô£Ð£Ø¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 493¡¡¡¡ 172.4¡¡¡¡¡¡ 163.9
48. <466A> £Ç£ØËÉ±Ò¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡ 484¡¡¡¡ 572.2¡¡¡¡¡¡¡¡1104
49. <1305> £é£Æ£Ô£ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡ 458¡¡¡¡ -32.4¡¡¡¡¡¡3690.0
50. <1488> £é£Æ£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡ 458¡¡¡¡ 426.4¡¡¡¡¡¡¡¡2079
¢¨ÇäÇãÂå¶âÃ±°Ì¡§100Ëü±ß¡¢ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨¡§Á°ÆüÁ°°ú¤±¤ËÈæ¤Ù¤¿Áý¸ºÎ¨(¡ó)
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡ÇäÇãÂå¶â¡¡Áý²ÃÎ¨(¡ó)¡¡¡¡¡¡³ô²Á
£±. <1570> Æü·Ð¥ì¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡136558¡¡¡¡ 138.3¡¡¡¡¡¡ 45510
£². <1357> Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡ 22463¡¡¡¡ 173.4¡¡¡¡¡¡¡¡5520
£³. <1321> ÌîÂ¼Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡ 14670¡¡¡¡ 135.0¡¡¡¡¡¡ 53740
£´. <1540> ½ã¶â¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 12554¡¡¡¡¡¡-6.2¡¡¡¡¡¡ 21235
£µ. <1360> Æü·Ð¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 12180¡¡¡¡ 110.9¡¡¡¡¡¡ 135.5
£¶. <1542> ½ã¶ä¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡ 10360¡¡¡¡ -34.1¡¡¡¡¡¡ 35700
£·. <1579> Æü·Ð¥Ö¥ë£²¡¡¡¡¡¡¡¡8550¡¡¡¡¡¡ 2.8¡¡¡¡¡¡ 489.3
£¸. <1458> ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡8509¡¡¡¡ 151.5¡¡¡¡¡¡ 54000
£¹. <1306> ÌîÂ¼Åì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡7367¡¡¡¡¡¡-5.8¡¡¡¡¡¡3655.0
10. <1568> £Ô£Ð£Ø¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡5481¡¡¡¡ 243.2¡¡¡¡¡¡ 744.3
11. <1320> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡5380¡¡¡¡2524.4¡¡¡¡¡¡ 53550
12. <2644> £Ç£ØÈ¾Æ³Æü³ô¡¡¡¡¡¡5268¡¡¡¡ 274.7¡¡¡¡¡¡¡¡2710
13. <1330> ¾å¾ìÆü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡4585¡¡¡¡1946.9¡¡¡¡¡¡ 53820
14. <1329> £é£ÓÆü·Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3945¡¡¡¡ -17.6¡¡¡¡¡¡¡¡5387
15. <200A> ÌîÂ¼ÆüÈ¾Æ³¡¡¡¡¡¡¡¡2514¡¡¡¡ 370.8¡¡¡¡¡¡¡¡2502
16. <1541> ½ã¥×¥é¿®Â÷¡¡¡¡¡¡¡¡2455¡¡¡¡ -47.6¡¡¡¡¡¡ 10610
17. <1365> £é£ÆÆü·Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡2219¡¡¡¡ 170.3¡¡¡¡¡¡ 69810
18. <1398> £Ó£Í£Ä¥êー¥È¡¡¡¡¡¡2204¡¡¡¡¡¡27.4¡¡¡¡¡¡2062.5
19. <1326> £Ó£Ð£Ä£Ò¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2154¡¡¡¡¡¡10.1¡¡¡¡¡¡ 63610
20. <314A> £é£Ó¥´ー¥ë¥É¡¡¡¡¡¡2083¡¡¡¡¡¡-5.7¡¡¡¡¡¡ 328.4
21. <2036> ¶âÀèÊª£×¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡1962¡¡¡¡ -41.1¡¡¡¡¡¡191500
22. <1346> £Í£Ø£²£²£µ¡¡¡¡¡¡¡¡1860¡¡¡¡ 192.0¡¡¡¡¡¡ 53770
23. <1489> Æü·Ð¹âÇÛ£µ£°¡¡¡¡¡¡1815¡¡¡¡ 260.1¡¡¡¡¡¡¡¡2899
24. <1459> ³ÚÅ·£×¥Ù¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡1784¡¡¡¡ 415.6¡¡¡¡¡¡¡¡ 223
25. <1308> ¾å¾ìÅì¾Ú»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡1628¡¡¡¡¡¡41.7¡¡¡¡¡¡¡¡3610
26. <2621> £é£ÓÊÆ£²£°£È¡¡¡¡¡¡1458¡¡¡¡ 182.6¡¡¡¡¡¡¡¡1084
27. <2244> £Ç£Ø£Õ¥Æ¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡1442¡¡¡¡¡¡30.5¡¡¡¡¡¡¡¡3141
28. <1328> ÌîÂ¼¶âÏ¢Æ°¡¡¡¡¡¡¡¡1251¡¡¡¡ -22.3¡¡¡¡¡¡ 16455
29. <2013> £é£ÓÊÆ¹âÇÛÅö¡¡¡¡¡¡1119¡¡ 22280.0¡¡¡¡¡¡ 261.5
30. <1343> ÌîÂ¼£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡1117¡¡¡¡ 103.5¡¡¡¡¡¡2171.0
31. <1358> ¾å¾ìÆü·Ð£²ÇÜ¡¡¡¡¡¡1016¡¡¡¡ 458.2¡¡¡¡¡¡ 86290
32. <316A> £é£Æ£Æ£Á£Î£Ç¡¡¡¡¡¡ 988¡¡¡¡ 221.8¡¡¡¡¡¡¡¡2275
33. <1545> ÌîÂ¼¥Ê¥¹£ÈÌµ¡¡¡¡¡¡ 954¡¡¡¡ 198.1¡¡¡¡¡¡ 40100
34. <2624> £é£ÆÆü·ÐÇ¯£´¡¡¡¡¡¡ 844¡¡¡¡ 727.5¡¡¡¡¡¡¡¡5203
35. <2558> £Í£ØÊÆ³ô£Ó£Ð¡¡¡¡¡¡ 825¡¡¡¡ 693.3¡¡¡¡¡¡ 30990
36. <435A> £é£ÆÆüËÜÇÛÅö¡¡¡¡¡¡ 809¡¡¡¡ 237.1¡¡¡¡¡¡¡¡2477
37. <1475> £é£Ó£Ô£Ð£Ø¡¡¡¡¡¡¡¡ 800¡¡¡¡¡¡ 5.5¡¡¡¡¡¡ 360.0
38. <1615> ÌîÂ¼Åì¾Ú¶ä¹Ô¡¡¡¡¡¡ 778¡¡¡¡¡¡-3.4¡¡¡¡¡¡ 539.2
39. <2559> £Í£ØÁ´À¤³¦³ô¡¡¡¡¡¡ 777¡¡¡¡ 172.6¡¡¡¡¡¡ 26380
40. <1655> £é£ÓÊÆ¹ñ³ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 750¡¡¡¡ 140.4¡¡¡¡¡¡ 779.4
41. <1367> £é£Æ£Ô£Ð£×¥Ö¡¡¡¡¡¡ 651¡¡¡¡ 564.3¡¡¡¡¡¡ 57370
42. <1571> Æü·Ð¥¤¥ó¥Ð¡¡¡¡¡¡¡¡ 626¡¡¡¡ 490.6¡¡¡¡¡¡¡¡ 404
43. <318A> £Ö£É£Ø£Å£Ô£Æ¡¡¡¡¡¡ 591¡¡¡¡ 184.1¡¡¡¡¡¡ 519.7
44. <1673> £×£Ô¶ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 569¡¡¡¡ -11.4¡¡¡¡¡¡ 10835
45. <1678> ÌîÂ¼¥¤¥ó¥É³ô¡¡¡¡¡¡ 547¡¡¡¡ 293.5¡¡¡¡¡¡ 363.0
46. <2516> Åì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¡¡¡¡ 528¡¡¡¡¡¡74.8¡¡¡¡¡¡ 531.5
47. <1356> £Ô£Ð£Ø¥Ù¥¢£²¡¡¡¡¡¡ 493¡¡¡¡ 172.4¡¡¡¡¡¡ 163.9
48. <466A> £Ç£ØËÉ±Ò¥Æ¥¯¡¡¡¡¡¡ 484¡¡¡¡ 572.2¡¡¡¡¡¡¡¡1104
49. <1305> £é£Æ£Ô£ÐÇ¯£±¡¡¡¡¡¡ 458¡¡¡¡ -32.4¡¡¡¡¡¡3690.0
50. <1488> £é£Æ£Ò£Å£É£Ô¡¡¡¡¡¡ 458¡¡¡¡ 426.4¡¡¡¡¡¡¡¡2079
¢¨ÇäÇãÂå¶âÃ±°Ì¡§100Ëü±ß¡¢ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨¡§Á°ÆüÁ°°ú¤±¤ËÈæ¤Ù¤¿Áý¸ºÎ¨(¡ó)
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹