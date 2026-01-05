この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」で「人工知能がシンギュラリティを起こす時代、それでも「１倍速」の私の人生は続いていく。」と題した動画を公開。生成AIによる情報圧縮が加速する現代において、ごまかしの効かない「1倍速」の体験価値の重要性がかえって増していると説き、これからの時代を生き抜くための“二刀流”を提言した。



動画で茂木氏は、映画を1.5倍速で見る風潮に触れつつ、生成AIは「100倍速、1000倍速、へたすると1万倍速」で文章を要約できる「時間の圧縮」をもたらしたと指摘。これにより、研究者が論文を読む効率が劇的に向上するなど、生産性が圧倒的に高まっているという現実を解説した。一方で、この技術が負の側面を生んでいると警鐘を鳴らす。特に就職活動において、学生がエントリーシート作成に生成AIを使い、企業側もその評価にAIを用いるという「お互いに化かし合いみたいなことになってくる」状況を問題視。人間同士のコミュニケーションが形骸化し、「何やってんだよって話になってくる」と語った。



このような状況を受け、企業側ではエントリーシートを廃止し、「とにかく早く会って面接しよう」という動きが出ていると茂木氏は分析する。面接や試験は、その場での対応力が問われるごまかしの効かない「1倍速の世界」であり、文章だけでは判断できないその人の思考の深さや人柄を見極める場として重要性が再認識されているという。



最後に茂木氏は、これからの時代は「準備は超圧縮、本番は1倍速」という二刀流が求められると結論づけた。AIを駆使して効率的に知識を蓄えつつも、実際のパフォーマンスや人生の経験そのものは「1倍速」で味わい、勝負する。情報が瞬時に処理される時代だからこそ、人間としての「生きる実感」、すなわち「生きがい」の価値は揺るがないと、視聴者に語りかけた。