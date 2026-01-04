¸¤¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍýÍ³

1.»ë³Ð¤Ç¤ÏÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤²»¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë

¸¤¤ÎÄ°³Ð¤äÓÌ³Ð¤Ï¿Í´Ö¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ë¤ÏÁ´¤¯²¿¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤´Ä¶­¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸¤¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÂ­²»¤äÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Æ°Êª¤ÎÂ­²»¤äÀ¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±»þ¤Ë¥Ë¥ª¥¤¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

2.ÓÌ³Ð¤ò»È¤Ã¤Æ²¿¼Ô¤«¤ÎÂ¸ºß¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë

¸¤¤ÏÍ¥¤ì¤¿ÓÌ³Ð¤ò»È¤¤¡¢¿Í´Ö¤Ë¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤¥Ë¥ª¥¤¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤·¤¿Êý¤ò¥¸¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¡¢²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

3.Ãí°Õ¤¬»¶Ì¡¤Ç¥Üー¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±

³°Éô¤«¤é¤Î»É·ã¤ä»×¹Í¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢Ãí°Õ¤¬»¶Ì¡¤Ç²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤¿¤À¥Üー¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

4.ÉÔ°Â¤ä·Ù²ü¿´¤«¤é¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë

¸¤¤Ï²»¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ä¿¶Æ°¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«´í¸±¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

°ìÅÀ¤ò¥¸¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²»¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ä¿¶Æ°¤ËÉÔ°Â¤ä´í¸±¤ò´¶¤¸¡¢·Ù²ü¤·¤Æ¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

5.²áµî¤Î·Ð¸³¤äµ­²±¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë

¿Í´Ö¤Û¤ÉÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸¤¤Ë¤â³Î¤«¤Ëµ­²±¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Îµ­²±¤ä½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

6.ÃÎ³Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤Ãî¤ä¾®Æ°Êª¤ÎÆ°¤­¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë

¸¤¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¥¸ー¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢»ô¤¤¼ç¤â°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÃî¤¬ÊÉ¤äÅ·°æ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

²°³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î»ë³Ð¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Û¤É±ó¤¯¤ÇÆ°¤¯¾®Æ°Êª¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤ÎÍ¥¤ì¤¿Æ°ÂÎ»ëÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£

7.»ô¤¤¼ç¤ÎÆ°ºî¤äÀ¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë

³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¡Ê²ÈÂ²¡Ë¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¤­¡¢±ó¤¯¤ÎÂ­²»¤äÀ¼¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ò´¶ÃÎ¤·¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸¤¤¬µ¢Âð¤¹¤ë5Ê¬¤â10Ê¬¤âÁ°¤«¤é¸¼´ØÀè¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£

8.¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë

¸¤¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ëÎÏ¤äÆ°ÂÎ»ëÎÏ¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²»¡¦À¼¡¦¥Ë¥ª¥¤¡¦µ¤ÇÛ¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂç¤­¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ª¤òº¸±¦¤äÁ°¸å¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

9.»É·ã¤ä´Ä¶­¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë

»É·ã¤ä´Ä¶­¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤¬¸«¤»¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¥µ¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£

10.Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë

²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÎð¤Î¸¤¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£

ÂÎÎÏ¤ä¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤«¤é³èÆ°ÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢¤¿¤ÀÃ±½ã¤Ë¥Üー¥Ã¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò¾å¼ê¤¯¸«¤ë¤³¤È¤âÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤È¤á

¸¤¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»ë³Ð¤Ç¤ÏÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤²»¤äÆ°¤­¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë ÓÌ³Ð¤ò»È¤Ã¤Æ²¿¼Ô¤«¤ÎÂ¸ºß¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë Ãí°Õ¤¬»¶Ì¡¤Ç¥Üー¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤± ÉÔ°Â¤ä·Ù²ü¿´¤«¤é¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë ²áµî¤Î·Ð¸³¤äµ­²±¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë ÃÎ³Ð¤Ç¤­¤Ê¤¤Ãî¤ä¾®Æ°Êª¤ÎÆ°¤­¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë »ô¤¤¼ç¤ÎÆ°ºî¤äÀ¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë ¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë »É·ã¤ä´Ä¶­¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë

¸¤¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤È¤­¤Ï¡¢»ë³Ð¤äÓÌ³Ð¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤­¤Ê¤¤²»¤äÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤ÎÂÎ¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤»¤º¡¢¸¤¤Î»ëÀþ¡¦¤·¤Ã¤Ý¤ÎÆ°¤­¡¦¼ª¤Î¸þ¤­¡¦É½¾ð¤Ê¤É¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£