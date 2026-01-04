¸¤¤¬¡Ø²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¡Ù¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥ï¥±¤È¤Ï¡©ÉÔ»×µÄ¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤ß¤»¤ëÍýÍ³¤äÃí°ÕÅÀ¤Þ¤Ç
¸¤¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÍýÍ³
1.»ë³Ð¤Ç¤ÏÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤²»¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤ÎÄ°³Ð¤äÓÌ³Ð¤Ï¿Í´Ö¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Ë¤ÏÁ´¤¯²¿¤âÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸¤¤Ë¤Ï¾®¤µ¤ÊÂ²»¤äÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ°Êª¤ÎÂ²»¤äÀ¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ±»þ¤Ë¥Ë¥ª¥¤¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2.ÓÌ³Ð¤ò»È¤Ã¤Æ²¿¼Ô¤«¤ÎÂ¸ºß¤ò»¡ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤ÏÍ¥¤ì¤¿ÓÌ³Ð¤ò»È¤¤¡¢¿Í´Ö¤Ë¤ÏÁ´¤¯µ¤¤Å¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ë¥ª¥¤¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤·¤¿Êý¤ò¥¸¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¡¢²¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.Ãí°Õ¤¬»¶Ì¡¤Ç¥Üー¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±
³°Éô¤«¤é¤Î»É·ã¤ä»×¹Í¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢Ãí°Õ¤¬»¶Ì¡¤Ç²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¥Üー¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.ÉÔ°Â¤ä·Ù²ü¿´¤«¤é¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤Ï²»¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ä¿¶Æ°¤ËÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¡¢¤½¤ì¤é¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«´í¸±¤Ç¤¢¤ë¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÅÀ¤ò¥¸¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²»¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ä¿¶Æ°¤ËÉÔ°Â¤ä´í¸±¤ò´¶¤¸¡¢·Ù²ü¤·¤Æ¼þ°Ï¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5.²áµî¤Î·Ð¸³¤äµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¿Í´Ö¤Û¤ÉÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸¤¤Ë¤â³Î¤«¤Ëµ²±¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Îµ²±¤ä½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
6.ÃÎ³Ð¤Ç¤¤Ê¤¤Ãî¤ä¾®Æ°Êª¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë
¸¤¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¥¸ー¥Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢»ô¤¤¼ç¤â°ì½ï¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤ÊÃî¤¬ÊÉ¤äÅ·°æ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²°³°¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î»ë³Ð¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É±ó¤¯¤ÇÆ°¤¯¾®Æ°Êª¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤ÎÍ¥¤ì¤¿Æ°ÂÎ»ëÎÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
7.»ô¤¤¼ç¤ÎÆ°ºî¤äÀ¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë
³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿»ô¤¤¼ç¡Ê²ÈÂ²¡Ë¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤È¤¡¢±ó¤¯¤ÎÂ²»¤äÀ¼¤ä¥Ë¥ª¥¤¤ò´¶ÃÎ¤·¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¤¤¬µ¢Âð¤¹¤ë5Ê¬¤â10Ê¬¤âÁ°¤«¤é¸¼´ØÀè¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
8.¸«¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë
¸¤¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ëÎÏ¤äÆ°ÂÎ»ëÎÏ¤Ç¤â¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢²»¡¦À¼¡¦¥Ë¥ª¥¤¡¦µ¤ÇÛ¤Ê¤É¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤Ý¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂç¤¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼ª¤òº¸±¦¤äÁ°¸å¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
9.»É·ã¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
»É·ã¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤È¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤¬¸«¤»¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¥µ¥¤¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
10.Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë
²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¹âÎð¤Î¸¤¤Ë¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¤Ç¤¹¡£
ÂÎÎÏ¤ä¶ÚÎÏ¤ÎÄã²¼¤«¤é³èÆ°ÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢¤¿¤ÀÃ±½ã¤Ë¥Üー¥Ã¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò¾å¼ê¤¯¸«¤ë¤³¤È¤âÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤¬²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢»ë³Ð¤äÓÌ³Ð¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤²»¤äÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²¿¤â¤Ê¤¤¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸¤¤ÎÂÎ¤Ë¿¨¤Ã¤¿¤êÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤»¤º¡¢¸¤¤Î»ëÀþ¡¦¤·¤Ã¤Ý¤ÎÆ°¤¡¦¼ª¤Î¸þ¤¡¦É½¾ð¤Ê¤É¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£