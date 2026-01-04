夫に不倫疑惑が浮上したら、証拠を突き止めたいと思いますよね。ただ不倫現場をおさえようと偵察をすると、衝撃的な事実を知ってショックを受けることがあるようで……？ 今回は、夫の不倫相手の正体を知ってショックを受けた話をご紹介いたします。

パートのおばさん

「ある日夫のカバンを覗いたら、お弁当箱が入っていたんです。私はお弁当なんて作ってないから、確実に誰かに手作り弁当をもらったことを察し、同時に夫の不倫を疑いました。そして友人についてきてもらって、夫が店長を務めるスーパーに行って偵察することに。すると、スーパーの裏の通用口で、夫を発見。夫が作業するすぐ横で、私よりも年上のおばさんとなにやら親し気に話していました。いくらなんでもさすがにあんな年上とはないだろう……と思っていたら、その人が『はい、店長』『今日の分のお弁当ね』と言ってお弁当を手渡したんです。

夫の不倫相手はパートのおばさんだったようで、かなり衝撃を受けましたね……。夫の母親の年齢に近いくらいの人だったので、いろんな意味でショックでした」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 夫が不倫しているだけでもショックなのに、自分よりもかなり年上の女性と関係を持っていたとなると、知ってはいけない秘密を知ったような気持ちになりますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。