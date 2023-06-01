プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「アスパラサンドバーグ」 「濃厚なのにヘルシー！豆腐の和風ツナみそグラタン by 横田 真未さん」 「サラダチキンの生春巻き」 の全3品。 お弁当にもオススメのアスパラ入りハンバーグ、和風グラタン、お手軽生春巻きでパーティーにも最適なレシピ集。【主菜】アスパラサンドバーグ 合いびき肉でグリーンアスパラをサンドした、包む手間のいらな