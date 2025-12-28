ラ・リーガ 25/26の第18節 セルタとバレンシアの試合が、1月3日22:00にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。

セルタはビリオット・スウェドベリ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）、ブライアン・サラゴサ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、ウーゴ・ドゥーロ（FW）、アンドレ・アウメイダ（MF）らが先発に名を連ねた。

28分、セルタが選手交代を行う。ビリオット・スウェドベリ（MF）に代わりパブロ・ドゥラン（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

33分に試合が動く。セルタのボルハ・イグレシアス（FW）がPKを決めてセルタが先制。

ここで前半が終了。1-0とセルタがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、バレンシアは同時に2人を交代。ティエリ・コレイア（DF）、ルーカス・ベルトラン（FW）に代わりルイス・リオハ（MF）、ラージー・ラマザニ（FW）がピッチに入る。

59分セルタが追加点。パブロ・ドゥラン（FW）のアシストからボルハ・イグレシアス（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

66分、バレンシアは同時に2人を交代。ハビエル・ゲラ（MF）、ディミトリ・フルキエ（DF）に代わりアルノー・ダンジュマ（FW）、セサル・タレガ（DF）がピッチに入る。

67分、セルタは同時に2人を交代。ブライアン・サラゴサ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）に代わりウーゴ・アルバレス（MF）、ジョーンズ・エルアブデラウイ（MF）がピッチに入る。

70分、バレンシアのペペル（MF）がゴールを決めて2-1と1点差に迫る。

81分、バレンシアが選手交代を行う。コペテ（DF）からディエゴ・ロペス（FW）に交代した。

81分、セルタは同時に2人を交代。ハビ・ロドリゲス（DF）、パブロ・ドゥラン（FW）に代わりマヌ・フェルナンデス（DF）、イアゴ・アスパス（FW）がピッチに入る。

83分セルタに貴重な追加点が入る。ジョーンズ・エルアブデラウイ（MF）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

さらに90+4分セルタが追加点。イアゴ・アスパス（FW）のアシストからウーゴ・アルバレス（MF）がゴールで4-1。3点差となる。

以降は試合は動かず、セルタが4-1で勝利した。

なお、セルタは79分にハビ・ロドリゲス（DF）に、またバレンシアは53分にウーゴ・ドゥーロ（FW）、62分にラージー・ラマザニ（FW）、74分にコペテ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

