《この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。（中略）本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました》──11月8日、芸能プロダクション『seju』の公式ホームページ上に掲載された、契約解除の発表。

【写真】眩しすぎる浴衣姿や、“無加工”ドアップショットの今森茉耶（19）

テレビ朝日は翌週の11月15日、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』で今森茉耶（19）が演じていた一河角乃（いちかわ・すみの）役について、新たに女優の志田こはく（21）が務めることを発表。期待の若手女優は、表舞台から姿を消すこととなった──。

今森はもともと地元・宮崎県でインフルエンサーとして活動していた。2022年10月にスカウトされ、芸能プロダクションと契約すると、翌年5月には「ミスマガジン2023」のグランプリに選ばれ、写真集も発売した。そして2025年2月には前出・戦隊シリーズのドラマにも起用された。

しかし、2025年9月に『週刊文春』が報じたニュースによって順調だったキャリアが途絶えることに。芸能プロ関係者が語る。

「戦隊シリーズで史上初の女性ブラック戦士に抜擢された今森さんですが、同作品のスーツアクター、つまりヒーローの変身後の"中の人"との不倫疑惑が報じられたのです。現場の空気や関係者の心情を考えれば、これだけでも相当な波紋を呼ぶ出来事でした。そこへ追い打ちをかけるように発覚したのが、20歳未満での飲酒です。

これらにより今森さんはドラマを降板し、所属事務所との契約も解除されました。そんな彼女は現在、消息不明の状態です。インスタグラムをはじめとしたSNSの投稿は大半が削除され、業界内でも『窓口がわからず、仕事を頼みたくてもどうオファーすれば良いのか……』という嘆きの声が聞かれるほど、彼女の行方は杳（よう）として知れません」

知人が語る「意外な素顔」

彼女は今、どこで何をしているのだろうか──。学生時代からの今森の知人が口を開く。

「すごく人見知りでね、まさかああいう芸能活動をするなんて思ってもみませんでした。小さい時から本当に可愛かったですね。高校ではポスターのモデルになっていたみたいで、当時から評判でしたよ」（知人）

この知人は複雑な表情を浮かべながらも、彼女へのエールを口にした。

「（プロダクションを辞めてからは）会っていないですね。以前は、お盆やお正月には帰ってきていたようだから、いつか会えるかもしれないとは思っています」（知人）

今森の母親に話を聞くと、その複雑な胸中を明かした。

「何も言えないです……。ただ、人間って1回失敗しても、やり直すことはできます。若いうちは何回でもやり直せる。ファンの皆様には、申し訳なさもありますが、今まで茉耶のことを応援してくれてありがたく思っています」（以下、今森母）

今後の活動については「それ本人次第だから」としつつも、最後に親としての"覚悟"と"エール"を口にした。

「親は守ってあげることしかできません。今後の活動は本人次第。自分の人生ですからね」

人間は何度でもやり直せる──母の言葉を胸に、今森が再び前を向く日は来るのだろうか。