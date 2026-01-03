２日に放送された日本テレビ系「新春ウチのガヤがすみません！」では、女性ガヤ芸人が番組内で彼氏に生プロポーズ。スタジオの芸人達が涙する感動展開となった。

この日は渡辺直美のモノマネ芸人・浅桜ぽんずが、番組内で彼氏に生プロポーズする企画を放送。ぽんずは、「彼氏メシを食べる企画」と偽って、彼氏・てつぴが働く阿佐ケ谷の居酒屋へ。そこで実際にてつぴが作った麻婆豆腐を平らげると、スタジオのヒロミらの合図で突然立ち上がり、手紙を読み上げた。

「お酒で失敗して人様に迷惑を掛けたとき一緒に謝りに行ってくれてありがとう」「疎遠な両親に一緒に会いに行ってくれてありがとう」「休みの日にライブを見に来てくれてありがとう」とたくさんの感謝を伝え「一生てつぴを笑わせることを誓います。結婚してください！」といって大量のタバコをプレゼント。

てつぴは「え？え？え？」と心底仰天するも「よろしくお願いします」とプロポーズを快諾。スタジオの芸人たちは祈るような表情で見守っていたが、てつぴの答えを聞いて皆号泣。芸人のおばあちゃんは「さっきから涙が出て来て…孫が結婚するんじゃないかって」と涙、涙。結婚の極意について「辛抱ですから」と伝えていた。

ぽんずは放送後にＸを更新。「観てくださったと同時に、プロポーズ見届けてくれてありがとうございます。結婚のことは右も左もわからないので、ゼクシィさんに結婚式までアシストしてもらいます」と喜んでいた。