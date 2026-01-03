この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、「#旅ラン　フィリピンセブ島、強い風とスコールと。２０２５年１１月３０日出走。」を公開しました。動画では、フィリピンのセブ島でランニングを楽しむ最中、突如として激しいスコールに見舞われる一部始終を伝えています。

動画は、茂木氏がフィリピンのセブ島でランニングを始めるところから始まります。走り始めた当初は小雨がぱらつく程度でしたが、次第に風が強まり、天候は急変します。茂木氏は「スコールっぽい感じ」と状況を説明しながら走り続けますが、雨足はみるみるうちに強まっていきました。

走り始めてしばらく経過する頃には、強風を伴う本格的なスコールが襲来。茂木氏は「本物のスコールだ」「教科書的なスコール」と述べ、その激しさを伝えます。あまりの雨量に一度は雨宿りをしますが、わずか5分ほどでスコールは過ぎ去り、再び走り出します。

旅先でのランニングという非日常的な体験とともに、熱帯地方ならではのダイナミックな気候変動を追体験できる映像です。セブ島のリアルな空気を感じてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:04

フィリピン・セブ島で旅ラン開始
01:10

次第に強まる風と雨
02:00

突然のスコール襲来
03:02

スコールが止み、再び走り出す

