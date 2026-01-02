ママさんに「抱っこできないよ」って言われちゃったけれど…？スキンシップのためならどこまででもついていく！という気迫にあふれた微笑ましすぎる光景は、47万1千万回を超えて表示され、3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：母から『抱っこできないよ』と言われた猫→諦めきれず…あまりにも『必死すぎる光景』】

強引なアプローチ

X（旧Twitter）アカウント『@3mof__』に投稿されたのは、ママさんに必死でしがみついている猫ちゃんの後ろ姿です。登場するのは、白と黒のふわふわな毛並みを持つ、甘えん坊の猫ちゃん。

この日、ママさんは猫ちゃんに、「抱っこできないよ」と声をかけたのだそうです。そして、くるりと猫ちゃんに背中を向けられたところ、猫ちゃんが後ろからやってきて、ママさんの背中をよじ登り、肩のところまで到達してきたといいます。

あふれ出るママさんへの愛

猫ちゃんは、落ちてしまわないように必死でママさんの肩にしがみつき、後ろ足で体を支えていたのだとか。猫ちゃんの必死な後ろ姿からは、まるで「どうしても近くにいたい！ママとくっついていたい！」という熱烈な愛を感じてしまうほど。“望みどおりの密着”を勝ち取った瞬間の猫ちゃんからは、どこか誇らしげな雰囲気すら漂います。

抱っこを拒否されてしまっても、決して諦めずに自分の力で目的を達成する猫ちゃんの姿は、見ている人に笑いと感心を引き起こします。そして、もし猫ちゃんが落ちてしまっても大丈夫なように、そっと下の方に添えられたママさんの手からは、猫ちゃんへの深い愛情が感じられて、とても心があたたまります。愛とユーモアにあふれた猫ちゃんとの日々の暮らしは、これからもたくさんの人々に元気と癒しを与え続けてくれることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「@3mof__」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。