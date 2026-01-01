【勝手に“妄想”開幕オーダー・ソフトバンク編】柳田、近藤、山川の中軸に俊足・周東 厚みある野手陣に目立った隙なし
充実の戦力を揃えたソフトバンクが3連覇を狙う(C)産経新聞社
2026年のプロ野球開幕は3月27日。球春到来はまだ先だが、ここでは一足早く、“妄想”開幕オーダーを考えていく。今回はソフトバンク編だ。
25年シーズンはリーグ連覇に加え、5年ぶりの日本一に輝いた。開幕直後は苦しんだが、5月以降に復調すると、最後は日本ハムとのマッチレースに勝利。クライマックスシリーズは最終戦で日本ハムを退け、阪神との日本シリーズは終わってみれば4勝1敗の圧勝だった。26年は福岡移転後初のリーグ3連覇をかけたシーズンとなる。
【動画】日本球界で異彩を放つか 台湾の怪腕・徐若熙の奪三振シーン
開幕戦は本拠地に日本ハムを迎える。いきなり迎えるパ・リーグ頂上決戦に向け、相手の新庄剛志監督は沢村賞投手・伊藤大海を送り込むことを公言済み。郡司裕也の4番起用も決まっている。
受けて立つ小久保裕紀監督はどのような形で戦うのか。“妄想”開幕オーダーは以下の通りだ。
（指）柳田悠岐
（中）周東佑京
（右）近藤健介
（一）山川穂高
（左）柳町達
（三）栗原陵矢
（遊）川瀬晃
（捕）海野隆司
（二）牧原大成
（投）モイネロ
かなり強力なオーダーになったが、前提として柳田、近藤、山川が全快であることが必須。3人ともベテランの域に入り、故障や不振との戦いに苦しむが、やはりここぞの頼り甲斐は抜群。その最たる例が柳田の日本シリーズ第5戦での一発だ。
もちろん、彼らの脇を固める選手も重要。周東はスピードスターなだけでなく、打者としても年々力をつけており、柳田が有事の際は1番を任せられる。昨季ブレークした柳町や川瀬、首位打者の牧原もしぶとい打撃で相手を追い詰められる。パンチ力とスピードが持ち味の野村勇や、ホークスの一時代を築いた名遊撃手・今宮健太がスタメンに入れないほど、野手の層の厚さは健在だ。
開幕投手は順当にいけばリバン・モイネロが務めるだろう。ボールの質の高さは申し分なく、大事な一戦に託すにふさわしい。懸念点があるとすれば、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のキューバ代表に選ばれた場合、開幕までにコンディションが整わない可能性も。その場合は上沢直之や大関友久が代役候補になる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]