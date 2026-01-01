【勝手に“妄想”開幕オーダー・ソフトバンク編】柳田、近藤、山川の中軸に俊足・周東　厚みある野手陣に目立った隙なし

充実の戦力を揃えたソフトバンクが3連覇を狙う(C)産経新聞社

2026年のプロ野球開幕は3月27日。球春到来はまだ先だが、ここでは一足早く、“妄想”開幕オーダーを考えていく。今回はソフトバンク編だ。

25年シーズンはリーグ連覇に加え、5年ぶりの日本一に輝いた。開幕直後は苦しんだが、5月以降に復調すると、最後は日本ハムとのマッチレースに勝利。クライマックスシリーズは最終戦で日本ハムを退け、阪神との日本シリーズは終わってみれば4勝1敗の圧勝だった。26年は福岡移転後初のリーグ3連覇をかけたシーズンとなる。

【動画】日本球界で異彩を放つか 台湾の怪腕・徐若熙の奪三振シーン

開幕戦は本拠地に日本ハムを迎える。いきなり迎えるパ・リーグ頂上決戦に向け、相手の新庄剛志監督は沢村賞投手・伊藤大海を送り込むことを公言済み。郡司裕也の4番起用も決まっている。

受けて立つ小久保裕紀監督はどのような形で戦うのか。“妄想”開幕オーダーは以下の通りだ。

（指）柳田悠岐

（中）周東佑京

（右）近藤健介

（一）山川穂高

（左）柳町達

（三）栗原陵矢

（遊）川瀬晃

（捕）海野隆司

（二）牧原大成

（投）モイネロ

かなり強力なオーダーになったが、前提として柳田、近藤、山川が全快であることが必須。3人ともベテランの域に入り、故障や不振との戦いに苦しむが、やはりここぞの頼り甲斐は抜群。その最たる例が柳田の日本シリーズ第5戦での一発だ。