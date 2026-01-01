この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロであるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」で「【工場面接】最近なぜ落ちる？不採用が増えた理由とよく聞かれる質問5選」と題した動画を公開。近年、工場勤務の面接で不採用になる人が増えている背景を解説し、面接でよく聞かれる質問とその対策について詳しく語った。



ケンシロウ氏は、工場勤務希望者の増加が不採用が増えた一因だと指摘する。製造業界の好調などを背景に応募者が増え、以前のように「受ければ受かる」という状況ではなくなり、企業側が応募者を「選ぶ」時代になったという。そのため、事前の面接対策が合否を分ける重要な鍵となる。



動画では、面接で特に重要となる6つの質問と対策が紹介された。



1つ目は「面接を受ける環境・見た目・服装」。オンライン面接が主流となる中、散らかった部屋や騒がしい屋外での面接は「常識がない」「仕事が雑そう」という印象を与えかねない。服装もスーツが基本だが、なければ清潔感のある服装を心がけるべきだと氏は語る。



2つ目は「自己紹介」。第一印象を決める重要な項目であり、挨拶、氏名や職歴、そして簡単な自己PRという構成で簡潔にまとめることが推奨された。



3つ目の「退職理由」では、「他責にしないこと」が重要だと強調。人間関係や待遇への不満をそのまま伝えるのではなく、自身の成長などポジティブな理由に変換して伝える工夫が求められるという。



4つ目の「志望動機」についても、たとえ本音が「お金のため」だとしても、それをストレートに伝えるのは避けるべきだと指摘。「なぜ工場で働きたいのか」「これまでの経験で活かせること」「将来のビジョン」の3点を軸に構成することで、説得力が増すと解説した。



5つ目は「工場の勤務経験の有無」。経験者は、具体的な業務内容や、何を意識して仕事に取り組んでいたかを明確に説明できるよう準備しておくことが、即戦力としてのアピールにつながる。



最後に「夜勤への対応」。高収入を目指す上で夜勤は不可欠な要素であり、たとえ未経験でも「対応できる」という意欲を示すことが重要だとした。



これらの対策を実践することで、採用の確率は格段に上がるだろう。工場勤務を検討している人は、一度自身の回答を見直してみてはいかがだろうか。