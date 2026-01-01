『グレーのスウェパン ＝ 部屋着見え』を回避！【GU】40・50代が試したい「サマ見えコーデ」

カジュアル & 楽ちんでデイリー使いしやすいグレーのスウェットパンツ。部屋着っぽく見えないか心配……。そんな大人女性のために【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによるサマ見えコーデを紹介します。モノトーンコーデやジャケットスタイルなど、ミドル世代に似合う上品な着こなしをピックアップ。今シーズンはスウェットパンツを取り入れて、周りと差をつけて。

モノトーンで統一した洗練コーデ

【GU】「ヘビーウェイトスウェットバレルレッグパンツ」\2,990（税込）

ゆったりとカーブしたシルエットで、こなれ見えが狙えるグレーのスウェットパンツ。部屋着っぽさを払拭したいなら、黒のタートルネックセーターと合わせてきれいめに引き寄せて。バッグとシューズも黒で統一すれば、カジュアルながらも洗練された着こなしに。ネックレスを添えると、女性らしさをプラスできそうです。

ジャケットのプラスワンできれいめ大人コーデに

スウェットパンツの部屋着見えは、ジャケットをプラスワンすることでも回避できそうです。テーラードカラーのジャケットを合わせれば、きちんと感がアップ。インナーには淡いブルーのシャツを合わせれば、爽やかな差し色に。足元はビットローファーで上品に仕上げるのも、大人っぽく垢抜けるポイントです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M