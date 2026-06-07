東京女子プロレス７日日の後楽園大会で、声優・歌手として活動する上坂すみれ（３４）がアイアンマンヘビーメタル級王座から陥落した。上坂は３月２９日の両国大会での「アイアンマンヘビーメタル級選手権時間差入場バトルロイヤル」でプロレスデビューし見事勝利し、同王座を奪取した。そしてこの日は動画配信サービス「ＷＲＥＳＴＬＥＵＮＩＶＥＲＳＥ（レッスルユニバース）」でのゲストとして放送席に登場。するとさっそ