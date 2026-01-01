元KAT-TUNの上田竜也が12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。ももいろクローバーZと共に「ココ☆ナツ」を披露したが、その中で、上田はお茶目すぎるイタズラをももクロに仕掛け、視聴者は「何だこれ」「しおりん大変だw」などと騒然となった。

【映像】元KAT-TUN上田が爆笑イタズラする瞬間（実際の映像）

今回初めて『ももいろ歌合戦』に出場した上田は、「佐々木彩夏プロデュース“怒涛の60分”平成·令和最強アイドルメドレー 〜ジャンルを超えた夢の一幕〜」と題したブロックに登場。ももクロと共にステージに上がると、会場は歓声に包まれた。

その中で上田はお茶目すぎるイタズラを玉井詩織に仕掛けた。同曲では＜コココ コーコ コッコッコー＞という歌詞に合わせて、ニワトリのような振りをしながら、輪になって踊るパートがあるが、上田は玉井に対し、指先をニワトリのくちばしに見立てて攻撃。このイラズラに他のももクロメンバーも加勢して、ステージ上は大賑わいとなった。

この上田と玉井の姿に視聴者は大盛り上がり。突如の出来事にコメント欄には「放送事故だろw」「何だこれ」といった声が寄せられた他、「ありがとう上田君」「しおりん大変だw」などと盛り上がるファンも多数いた。

なお、上田と玉井は音楽劇『謎解きはディナーのあとで』で共演した過去を持つ。ステージが終わった後のトークコーナーで玉井が「この間まで私の執事だったくせに、『ココナッツ』で何かやってきましたね」と訴えると、上田は「失礼いたしました、お嬢様」とお茶目に返していた。

『ももいろ歌合戦』は、ももクロが2017年より開催している年末恒例イベント。2年連続、武道館が会場に選ばれた。チーム分けとして玉井詩織と高城れにが「紅組」、百田夏菜子と佐々木彩夏が「白組」をそれぞれ率いて対決を行う。

（『第9回 ももいろ歌合戦』／ABEMA SPECIALチャンネルより）