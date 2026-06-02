元KAT-TUNの上田竜也さんは6月1日、自身のInstagramを更新。嵐のラストライブを見る姿や、舞台『リプリー』での思い出のショット、共演者からのメッセージなどを披露しました。【写真】嵐ラストライブを見つめる姿「木村了くんからは愛重めのメッセージ」上田さんは「せっかくなら嵐の生配信みた最高の思い出をそして舞台の素敵な思い出を投稿して記録に残しておこっと木村了くんからは愛重めのメッセージとお菓子や食べ物が毎