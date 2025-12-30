»°Åç»Ô¤Î¥¿¥¤¥ä¹©¾ì½¾¶È°÷ÀÚ¤ê¤Ä¤±»ö·ï¡¡Èï³²¼Ô15¿ÍÁ´°÷¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤Ê¤·¡×¡ÊÀÅ²¬¡¦»°Åç»Ô¡Ë¡¡
»°Åç»Ô¤Î¥¿¥¤¥ä¹©¾ì¤Ç½¾¶È°÷15¿Í¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤¬Èï³²¼ÔÁ´°÷¤ÈÌÌ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï26Æü¡¢»°Åç»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö²£ÉÍ¥´¥à»°Åç¹©¾ì¡×¤Ç½¾¶È°÷15¿Í¤¬¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡Ê38¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹©¾ì¤Î¸µ½¾¶È°÷¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿15¿ÍÁ´°÷¤¬¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬·Ù»¡¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤¬²ñ¼Ò¤Ëº¨¤ß¤òÊç¤é¤»·×²èÅª¤ËÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
