Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤ÎÃ«ÃæÆØ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢B¡Çz¤Î°ðÍÕ¹À»Ö¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿B'z°ðÍÕ¹À»Ö¤ÈSaucy DogÀÐ¸¶¿µÌé¤òÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬°Ï¤à¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È
¢£Ã«ÃæÆØ¡Ö°ðÍÕ¹À»Ö from B¡Çz¹ßÎ×¤ÇÂçÃÏ¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡×
2025Ç¯12·î29Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡Ù¡£Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Ï¡¢EARTH STAGE¤ËÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¡¢¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ°ðÍÕ¤¬ÆÍÇ¡ÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖAction¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡×¤ò¥¹¥«¥Ñ¥é¤È¤È¤â¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£Í½´ü¤»¤Ì¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¡¢ËëÄ¥¤ÎÃÏ¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¥é¥¤¥Ö¸å¡¢Ã«Ãæ¤Ï¡Ö¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È°ðÍÕ¹À»Ö from B¡Çz¹ßÎ×¤ÇÂçÃÏ¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£°µ´¬¡£¥¹¥«¥Ñ¥é¤Î»Å»öÇ¼¤á¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¹¬´¶¤òÄ¶¤¨¤¿½Ëº×¤Î¼ñ¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë´¶¼Õ¤À¤è¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ðー¥¬¥ó¥Ç¥£¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¸÷Âô¤Î¤¢¤ë¥°¥ìー¤Î¥¹ー¥Ä¤ò¥¯ー¥ë¤ËÃå¤³¤Ê¤¹°ðÍÕ¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¤Ã¤¿ÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊSaucy Dog¡Ë¤½¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¹ë²Ú¤Ê½¸¹ç¼Ì¿¿¤À¡£Ã«Ãæ¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ªÆóÊý¤È¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ·ºÍÀ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ²Î¤Ã¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£´¶Æ°¡£º£Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÂ¾¤Î¶Ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÃæ¤Ç±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Î½ÐÍè¡£¥¹¥«¥Ñ¥é¥á¥ó¥Ðー¤â¤ß¤ó¤ÊÀ¨¤«¤Ã¤¿¡ªÎ®ÀÐ¤À¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¡Ö°ðÍÕ¤µ¤óºÇ¹â¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸½¸ÃÄ¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ°ðÍÕ¹À»Ö¤¬2¶Ê¤ò²Î¾§
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤Î°ðÍÕ¤Î»Ñ¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Î¥í¥´¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢¥¹¥Æー¥¸Ãæ±û¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é²Î¤¤¾å¤²¤ë»Ñ¤Ï¡¢¿À¡¹¤·¤µ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢B¡Çz¸ø¼°X¤â¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤È½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö²ñ¾ì¤¬Àä¶«¤ÇÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿¿¹È¤Î¥·¥ã¥Ä¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¥¹ー¥Ä¤¬»Ñ¤¬¤Þ¤¿¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£