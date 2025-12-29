きのう（29日）、東京・新宿区でエステ店の30代の女性店長が男に刃物のようなもので刺された事件で、35歳の中国籍の男が警視庁に逮捕されました。

殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、中国籍で千葉市花見川区の職業不詳・朱莘容疑者（35）です。

朱容疑者はきのう正午すぎ、新宿区高田馬場のマンションの2階の廊下で、マンションに入るエステ店の30代の女性店長の右胸や右腹など4か所を刃物のようなもので刺すなどして殺害しようとした疑いがもたれています。

警視庁によりますと、女性は病院に搬送されましたが命に別状はないということです。

防犯カメラなどの捜査で、朱容疑者が女性を刺した後、タクシーでJR新宿駅まで向かい、JR総武線に乗って自宅の最寄り駅のJR幕張本郷駅まで逃走していたことが判明し、きのう夜、千葉市美浜区にあるファストフード店で警視庁に身柄を確保されました。

朱容疑者は今年8月から客としてエステ店に複数回来店していたということですが、朱容疑者が施術の料金を支払わないトラブルがあったという情報もあるということです。

朱容疑者は取り調べに黙秘していて、警視庁が事件のいきさつを詳しく調べています。