公益財団法人「国家基本問題研究所」は中国が建造を進める４隻目の空母について、ドックとみられる場所を人工衛星画像で分析した結果、原子炉格納容器のようなものが確認されたと公表した。

中国で初の原子力空母となる可能性がある。

４隻目の空母は、２隻目の空母「山東」が建造された遼寧省大連と同じドックで建造されているとみられ、ドック内では今年２月以降、造船時に船体の下に置く角材が確認された。１１月には船体の一部のようなものが置かれ、一辺が１４メートルと１６メートルの容器のようなものが二つ見つかった。

同研究所の中川真紀研究員は、米原子力空母の原子炉格納容器と大きさや設置場所が類似していると分析している。原子力空母は米軍のほか、フランス軍も保有しているが、片方の原子炉に不具合があっても航行できるよう、原子炉を２基搭載することが一般的だとされる。中国軍は原子力潜水艦を既に運用しており、原子力を動力に用いる技術は有している。

中国軍が保有する３隻の空母はいずれも通常動力型だ。台湾有事の際に接近してくる米軍に対抗するため、中国軍は太平洋西部などの遠洋に空母打撃群を展開する能力の構築を進めており、通常動力型より長時間の航行が可能な原子力空母の開発を進めているとみられる。４隻目の空母は、３隻目の空母「福建」と同程度の工期だとすると、７年後には就役する可能性があるという。