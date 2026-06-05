東京・渋谷区では、6月から「ポイ捨て」をした人に対する2000円の罰則が始まりました。実際、どのように徴収が行われているのでしょうか？巡回員に同行しました。【写真を見る】渋谷区「ポイ捨てしたら2000円徴収」電子マネーにも対応6月スタートで街に変化は？取り締まりに同行【ひるおび渋谷区“ポイ捨て”24時間取り締まりスタート渋谷センター街の入口には、次のような横断幕が掲げられています。『ゴミを捨てると、お金