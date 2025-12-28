愛犬の散歩中に現れた子猫。威嚇する子猫の変化する様子が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は80万回を超え「運命の出会い、小さい体で良く頑張って生きていましたね」「寒い冬を迎える前に見つけてもらえて本当に良かった！」「保護ありがとうございます！いっぱい食べようね」といったコメントが集まっています。

【動画：草むらで『何かを発見した犬』→次の瞬間、ガリガリにやせた子猫が現れて…想定外の出会いと胸を打つ展開】

田んぼで見つけた子猫

YouTubeアカウント「ひばちとつづらと茅ちゃん」に投稿されたのは、田んぼで発見・保護された子猫の様子です。投稿者さんが愛犬たちの散歩に出かけたとき、愛犬のひばちちゃんが田んぼ脇の草むらで黒い物体を見つけたのだそう。ひばちちゃんが見つけたのはサビ柄の「子猫」でした。

子猫はガリガリで体調が良くないように見えたため、保護することに。小さな体で精一杯威嚇し、噛みついて抵抗する子猫を服で包み込んで、なんとか保護したそうです。

必死に威嚇

おうちに帰り、子猫をよく見てみると、目やにで目が開いていなかったそうです。お腹が空いているはずですが「シャーシャー」と威嚇をしてすぐに食べなかったといいます。動物病院に連れて行ったところ、生後5ヵ月くらいの女の子で、体重はたったの1kgだったそうです。今まで外でどんな暮らしをしてきたのか想像すると胸が苦しくなります。

本当は甘えたかった

ずっと「シャーシャー」でしたが、保護3日目頃からはどんどん人に慣れて、甘える仕草もみられたのだそう。投稿者さんは「子猫は本当はずっと誰かに甘えたかったのではないか」と感じたそうです。その後、子猫は「穂（ほの）」ちゃんという名前をつけてもらい、先住犬・先住猫ちゃんたちと少しずつ距離を縮めているのだそう。やさしい人と出会い、幸せな家猫生活をスタートした穂ちゃんでした。

動画には「ずっと甘えたかったんだけど、怖くてシャーシャーだったんでしょうね！」「シャーシャー言ってた子が撫でさせてくれた時って、すっごくすっごく嬉しい」「小さな体でお腹がすいて、ひもじかったね。１人で寂しかったね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ひばちとつづらと茅ちゃん」では、穂ちゃんのその後の様子や先住犬・先住猫ちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ひばちとつづらと茅ちゃん」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。