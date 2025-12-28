ÃÅÌª¡¢NHK¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼½Ð±é¤â ¡È·ãÊÑ»Ñ¡É ¤Ë¿´ÇÛÂ³½Ð¡Ä»öÌ³½êÇË»º¡¢¡ÈÊÌµïÉ×¡É ¤Ø¤ÎÎ¥º§ÀÚ¤ê½Ð¤·¤ÇÂ³¤¯¶ìÆñ¡Ú2025Ç¯¤Î¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¡Û
¡¡2025Ç¯¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¡È»ö·ï¡É¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤¬·ÇºÜ¤·¤¿µ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤È¤¯¤ËÈ¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¡È±ê¾å»ö·ïÊí¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ê11·î3ÆüÇÛ¿®µ»ö¤òºÆ·Ç¡£µ»ö¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë
¡¡11·î1Æü¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï File.04¡ÖÆ¨Ë´ÈÈ¤Ø¡Á°äÂ²¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¡Á¡×¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¡¢1999Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¼çÉØ»¦³²»ö·ï¤¬¼è¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷Á°Æü¤Î10·î31Æü¤ËÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÃÅÌª¤Î ¡È·ãÊÑ¡É ¤Ë¶Ã¤¯»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÌ¤²ò·è»ö·ï¤ò¡¢ºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼·Á¼°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸¡¾Ú¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÈï³²¼Ô¤Î²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾·¤¡¢°ä¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¹¾Àî¾¼»Ò»á¤ä¸µ·Ù»ëÄ£Ä¹´±¤Î¶â郄²í¿Í»á¡¢¤½¤·¤ÆÁòº×¶È¤Ë½¾»ö¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃÅÌª¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡26Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÂç¤¤ÊÆ°¤¤Î¤¢¤Ã¤¿»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢X¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÃÅÌª¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¡ÔÁé¤»¤¿ÃÅÌª¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤êÆâÍÆ¤Ë½¸Ãæ½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Õ
¡ÔÃÅÌª¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ï¤êËË¤¬¤³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãø¤·¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡Õ
¡ÔÃÅÌª¤Ï¤Ê¤ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤ÍÆËÆ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Õ
¡¡2010Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÃÅÌª¤Ï¡¢½÷Í¥¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï ¡È·ãÊÑ¡É ¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤¢¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃÅÌª¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¡¢ºÇ°¦¤ÎÁÄÊì¤ÈÄ¹Ç¯»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ç¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¡¢2ÅÙÆþ±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤«¤éSNS¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤»¤Ö¤ê¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢ÃÅÌª¤µ¤ó¤ÎËË¤¬¤³¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡È·ã¤ä¤»¡É ¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤ÃÅÌª¤µ¤ó¤¬¡ØÌ¤²ò·è»ö·ï¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿°Õ³°À¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤ê¤¤¤Ã¤½¤¦Èà½÷¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÌ¡²è²È¡¦À¶Ìî¤È¤ª¤ë»á¤È·ëº§¤·¡¢¡ÖÊÌµïº§¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ëº§¤«¤é6Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢µ÷Î¥´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¶ìÆñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö2024Ç¯3·î¡¢ÃÅÌª¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½»öÌ³½ê¤¬ÇË»º¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤ÏÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃÅÌª¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿²¼ª¤Î¿å¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¸Ä¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢Æþ±¡¤·¤¿»þ´ü¤ËÉ×¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢Î¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø»ä¤È¤â¤Ë¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤¤Ç¤¤´¤È¤¬Â³¤¡¢ÃÅÌª¤µ¤ó¤âµ¤¤¬µÙ¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£