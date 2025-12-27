「QRの読み取りはLINEを開くな！」アイコン長押しで一瞬起動 LINE専門家ひらい先生が教える超時短テク
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で、LINEのQRコード読み取りを瞬時に行う裏ワザを解説した動画を公開した。友人追加や店舗での支払いなど、QRコードを読み取る機会は多いが、そのたびにLINEアプリを開き、機能を探す手間を面倒に感じている人も少なくないだろう。今回紹介された方法は、その手間を劇的に削減する画期的なものだ。
ひらい氏は、多くの人が知らない便利な機能として、LINEアプリのアイコンを使ったショートカット操作を挙げる。通常、QRコードを読み取る際は、LINEアプリを起動し、ホーム画面から読み取り機能を選択するという手順を踏む必要がある。しかし、ひらい氏が紹介する方法では、スマートフォンのホーム画面にあるLINEのアイコンを直接操作するだけでよいという。
具体的な手順として、Android端末の場合はLINEのアイコンを「長押し」、iPhoneの場合は「ぐっと強めに押す」ことで、ショートカットメニューが表示されると説明。そのメニュー内に表示される「QRコードリーダー」をタップするだけで、一瞬にしてカメラが起動し、読み取り画面に移行できると解説した。ひらい氏はこれを「一撃でできる」方法だと述べ、アプリを開いてから複数の画面を遷移する必要がなくなるため、大幅な時間短縮につながるとその利点を強調した。
この簡単な操作を覚えておくだけで、日々のわずらわしい手間が解消され、よりスムーズにLINEを活用できる。急いでいる場面でもスマートに対応できるこのテクニック、試してみてはいかがだろうか。
