YouTubeチャンネル「カルディマニアなかべぇ」が「【カルディ】激うま！韓国料理やパーティー料理🍾新商品や購入品もご紹介✨」と題した動画を公開。カルディの商品だけで手軽に本格的な韓国料理パーティーを楽しむ様子をレビューしている。



動画でなかべぇさんは、急に韓国料理が食べたくなったとして、「チュモッパの素」「ソルロンタン」「トッポギセット」「チャプチェセット」といったカルディの人気商品を使って、手際よくパーティー料理を調理。これらの商品を使えば、誰でも簡単にお店の味を再現できる点を魅力として挙げている。



特に注目したのは「チュモッパの素」。これは、漬物や野菜、韓国のりなどの具材を混ぜ合わせ、一口サイズに丸めたおにぎりの素である。なかべぇさんは「自分で材料を揃えるのが面倒な人にはピッタリ」と評価。実際に調理し、「漬物の食感とごま油の風味が最高」「家族全員が好きな韓国料理」と絶賛した。



また、新商品で季節限定の「ソルロンタン」も紹介。牛骨を長時間炊き出した濃厚な旨味が溶け込んだスープで、具材として薄切りの牛肉と長ネギを追加。「やさしいお味だけどしっかり牛骨の味」と、その本格的な味わいを高く評価した。一方で、「私は牛の臭みは気にならないけど敏感な人は要注意」と、 honestなレビューも付け加えている。



このほか、「トッポギ」や「チャプチェ」も実食し、いずれも手軽さと本格的な味を両立した商品であると紹介。カルディの商品を活用することで、手間をかけずに食卓が華やかになることを示した。