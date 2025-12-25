元外相の田中真紀子氏が２５日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）にコメンテーターとして生出演。発足２か月を迎えた高市早苗首相をバッサリと切る一幕があった。

この日、「高市さんには取り巻きの議員だとか仲間とか（いない）…。私だって役人だとか（周囲に）いましたよ、結構。国会終わったら一緒に（食事を）食べましょう、勉強しましょうって議員たちもいたし、マスコミもいたし、それが彼女にはいないですね」と話すと「総理日程見てても、朝出てきて、国会で用事終わると、７時頃には宿舎かオウチに帰っちゃうと。私はその後ですよ、勉強は。役人だの、マスコミだのと。国会議員が待っていて、もういいかげんにしろ！って。そこで結構、勉強になるし、意見の交換ができたんですよ」と自身の衆院議員時代を振り返った。

その上で「この方はそれがないから（日中問題始め様々な問題も）何日も放っているんだと思います」と続けたところで司会の宮根誠司氏が「僕ら総理動静なんか見てると、すぐ帰られるじゃないですか？ この人、１人でずっと夜中まで睡眠時間も削って勉強されてるんだと。他の総理大臣を見てると、いろんな人と会うけど、いいところでご飯食べてるなとか、いいレストラン行ってるなって思うんですけど、それが実は大事ってことですか？」と問いかけ。

田中氏は「えらく大事ですよ。（周囲が）放っておかないですよ。私、３回、大臣やりましたけど、みんな待ってて出てくるんですよ、秘書官が。『や〜ね〜、私が（食事代を）払うの？』とか言うんですけど、とにかく、それが勉強ですよ」と答えると、高市首相について「この方、意外とね。なられた時も総理に手を上げられた時に『なんで、このおばちゃん、手を上げたのかいな？』って思いましたよ」と毒舌全開。

「当選もしっかりなさってるし立派な方だと思いますけど、平たく言うとですよ。一般の我々主婦で夕方になって５時で暗くなるし、寒くなる前に買い物かご持って、がま口持って夕飯どうしようかな？って、そういう感じの方がポッと総理のいすに座った感じがするの、私は」と独特のたとえで話していた。