田中真紀子元外相が6月2日、『情報ライブ ミヤネ屋』（日本テレビ系）にリモート出演。政治家やテレビ業界を批判し、その切れ味の鋭さが話題となっている。【写真】「昭和かよ」選挙期間中に車で“ハコ乗り”する小泉進次郎“真紀子節”に絶賛の声真紀子氏は今回、小泉進次郎農相就任による備蓄米無制限放出策を「今まで動かなかったものですから、動くことは大変良かった」と評価しつつも、「慌てて売っちゃえばいいという話