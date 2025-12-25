マヂカルラブリーの野田クリスタルが２４日、ＴＢＳ系「ＳＡＳＵＫＥ２０２５」に出演。新プリズムシーソーの攻略法を編み出し、ＳＡＳＵＫＥ常連たちを唸らせた。

野田は「年々、出番が短くなっている。ナレベ（ナレーションベース）やめてよ。チャンピオン、ナレベないよ、他の番組で」とＭ−１チャンピオンであることを強調してスタートした。

一番最初の三角形の新プリズムシーソーに苦戦する選手が多い中、野田は立ち幅飛びの要領でシーソーのてっぺんに着地。そこから完全にシーソーの揺れを止めてからローリングヒルに飛び移って見せた。

見事成功したが、残念ながらスクリュードライバーで失敗。だが野田は「なんでしょう、とんでもない達成感です。やばい、あれ。やったよ。あれをクリアできてよかった！」と大興奮でまくしたてた。

野田のシーソー攻略に、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの岩本照は「今のはかなりマネする人いますよね」と感心。完全制覇経験のあるサスケくんこと、森本裕介も「シーソーの揺れをうまく利用して飛ぼうとする方が多かったが、野田さんは完全に止めて揺れてなかった。あのやり方なら、リスクを冒さずクリアできそう」と驚いていた。

ネットでも「野田クリが新エリアの突破口見いだしたの熱かった」「野田クリスタルさんが１ｓｔのＭＶＰすぎる本当に」「このＳＡＳＵＫＥのＭＶＰ野田クリスタルやろ」「野田クリの功績エグイ」「野田クリ表彰レベルだろこれｗ」「野田クリスタルがまさかの野田式を編み出してて草」など絶賛の声が相次いでいた。